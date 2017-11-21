Trabzon'da yargılanan sahte öğretmene beraat

Trabzon'da sahte diplomayla 19 yıl öğretmenlik yaptığı ortaya çıkan R. G.S., 'sahtecilik' ve 'Dolandıcılık' iddiasıyla açılan davada beraat etti.

Habertürk Haber Merkezi'nden Enis Yıldırım'ın aktardığı bilgilere göre, mahkeme belgelerin fotokopi olduğu gerekçesiyle delil olamayacağı kararını verdi.