Trabzon'da 29 yaşındaki A.D. adlı kişinin evinde 3 kişinin zorla alıkonulduğu yönünde ihbar alan jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Yaşları 17 ile 20 arasında değişen S.G., K.G. ve G.Ç. kurtarıldı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Enis Yıldırım'ın aktardığı bilgilere göre, Trabzon'un Çarşıbaşı İlçesi Erenköy Mahallesi'nde lise öğrencisi 2 genç kız ile 1 kadının zorla alıkonulduğu ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, A.D. isimli kişinin evine operasyon düzenledi. Baskında S.G. ve K.G. isimli kız kardeşler ile G.Ç. adlı kadının bir odada tutulduğu belirlendi. A.D.'nin yanı sıra evde bulunan, 23 yaşındaki S.Y. ve 24 yaşındaki B.K adlı 2 şüpheli gözaltına alındı.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Kızlar, önce Vakfıkebir Devlet Hastanesi'nde ardından da KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde muayeneden geçirildikten sonra ifadelerine başvuruldu. K.G., Çocuk İlk Kabul Birimine teslim edilirken S.G. ve G.Ç. ifadelerinin alınmasının ardından ailelerine teslim edildi. Uyuşturucu vererek cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 3 kişi, sorgularının ardından savcılığa sevk edildi. Nöbetçi savcıya çıkarılan şüphelilerden A.D. tutuklanırken diğer 2 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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