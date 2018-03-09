Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, yaptığı açıklamada, geçen yıl 274 bin 780 kişiye ev sahipliği yapan Soğuksu Mahallesi'ndeki Atatürk Köşkü'nün 2018'de de ilgi görmeye devam ettiğini söyledi.

AA'nın haberine göre ocak ve şubat aylarının turizmde en az hareketlilik yaşanan dönemler olduğunu dile getiren Gümrükçüoğlu, "Ocak ve şubat ayları olmasına rağmen ziyaretçi sayımız oldukça güzel gitti. 2018'in iki aylık döneminde Atatürk Köşkü'müzü 9 bin 700 yerli, 662 yabancı olmak üzere 10 bin 362 turist ziyaret etti. Müzeye olan ilgi bizleri sevindiriyor." dedi.

Gümrükçüoğlu, Atatürk Köşkü'ne ilginin giderek arttığına da dikkati çekerek şöyle devam etti:

"İlkbaharla turizmden aldığımız payın daha da artacağına inanıyoruz. O nedenle yeni turizm sezonundan beklentimiz yüksek. Atatürk Köşkü de turistlerimizin şehir merkezinde en çok ziyaret ettikleri mekanların başında geliyor. O nedenle inşallah bu sezon önceki yıllara oranla çok daha iyi geçer. Belediye olarak turizme dönük her türlü çalışmaya destek vermek için çabalıyoruz. Hedefimiz turizmin parlayan yıldızı olmaya devam etmektir."

ATATÜRK KÖŞKÜ

Mustafa Kemal Atatürk'ün kente ilk geldiği 15 Eylül 1924'te konakladığı Soğuksu Mahallesi'ndeki çam ormanları içerisinde yer alan köşkte, 19. ve 20. yüzyıla ait mobilyalar, porselenler, halılar ve Büyük Önder'e ait tablolardan oluşan çeşitli etnografik eserler sergileniyor.

Atatürk, köşke üçüncü ve son ziyaretini yaptığı 10 Haziran 1937'de tüm mal varlığını Türk ulusuna armağan etme kararı almış, mal varlığının bir listesini hazırlayarak gereğinin yapılması için Başbakanlığa talimat vermişti.

Köşkte yer alan "Vasiyet Odası" isimli bölümde de Atatürk'ün mal varlığını armağan etmesiyle ilgili olarak "Hayatımın hatırlayabildiğim en mutlu dakikalarını yaşıyorum. Yıllarca önce düşündüğüm bu işi Trabzon'da tamamlamak mukaddermiş." sözünün yer aldığı bir tabela bulunuyor.

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