Trabzon Fikir Kulübü: "Trabzonspor'da sandıkla gelen sandıkla gider"

Trabzon Fikir Kulübü, Trabzonspor'un kötü gidişatı hakkında yaptığı açıklamada, "Sandıkla gelenin sandıkla gittiği bir Trabzonspor için Trabzonspor'un tüm dinamiklerini göreve davet ediyoruz" dedi.

Trabzon Fikir Kulübü'nün yaptığı yazılı açıklama şöyle:



"Türk sporunda devrimin, başkaldırının, emeğin, alın terinin sembolü olan Trabzonspor Kulübü'nün her geçen gün eridiğini görmek bizleri son derece üzmektedir.

Dozer Cemil'in Kazım Koyuncu'nun, Krino Kafato'nun Özkan Sümer'in Ahmet Suat Özyazıcı'nın Trabzonspor'unun gözlerimizin önünde yok olmasına müsaade etmeyeceğimizin tüm Trabzon kamuoyu ve sporseverler tarafından bilinmesini istiyoruz.

Bir önceki Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu döneminde itibarını kaybetmeye ve kamuoyundaki tüm sempatisini yitirmeye başlayan Trabzonspor Kulübü Muharrem Usta döneminde dip yapmıştır.

Kendisine verilen her türlü insan kaynağı ve mali desteğe rağmen yarım asırlık kulübü sportif başarı ve kurumsal yönetim anlamında bu kadar kötü yönetmek başlı başına bir maharet gerektirmiyorsa kasıt taşımaktadır düşüncesindeyiz.

Trabzonspor'un köklü geçmişine değerlerine sportif anlayışına kısacası hiçbir idealine uygun gitmeyen yönetim anlayışından kurtulmanın zamanı geldi. Bu yaşadığımız karanlık günlerin bir an önce son bulması dileğiyle istifa da bir erdemdir diyerek başkanlık yapamayanların istifa etmeyi becermelerini bekliyoruz.

Trabzonspor değerlerini yeniden diriltmek, camianın yeniden birlik ve beraberliğini sağlamak ve hepsinden önemlisi Türk spor kamuoyunun sempatisini yeniden kazanmak için demokrasinin en güzel çarelerinden biri olan sandığı işaret ediyoruz.

Sandıkla gelenin sandıkla gittiği bir Trabzonspor için Trabzonspor'un tüm dinamiklerini göreve davet ediyoruz."

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