Trabzon Havalimanı'ndan uçuşlar kasım ayında sınırlı yapılacak

Vali Yavuz, 2017 yılı turizm istatistikleriyle ilgili Trabzon Valiliği'nde düzenlediği basın toplantısında, Trabzon Havalimanı'nın yapılacak çalışmalar nedeniyle kapanacağı yönünde bazı haberlerin yayımlandığını belirtti.



AA'nın haberine göre; havalimanında yapılacak çalışmanın, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından ihale edildiğini kaydeden Yavuz, "Herhangi bir şekilde uçuşu aksatmadan yapılan çalışmalar belirli bir noktaya geldi ancak kasım ayında özel bir çalışma yapılacak. Bu kapsamda pist genişletmesi ve dönüş imkanını daha da geliştirecek bir çalışma yapılacağından kasım ayı boyunca her gün 11.00 ile 16.00 saatleri arasında çok zorunlu olmadıkça iniş ve kalkış yapılmayacak, uçuş trafiği olmayacak." diye konuştu.



Vali Yavuz, bu çalışmaların Trabzon'a yapılacak seferleri engellemeyeceğine işaret ederek, "Havayolu şirketleri bununla ilgili tedbirlerini aldı. Tarifeleri ya öne çektiler ya da ötelediler. Sadece birkaç uçuş iptal edildi. Onlar da sezon gereği çok yoğun saatlerde olmayan uçuşlardı." dedi.

Trabzon Valiliği

Trabzon Havalimanı