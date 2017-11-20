Trabzon Havalimanı'nı 3.5 milyon kişi kullandı

2017 yılının 10 ayında geçen yılın aynı aylarına oranla iç ve dış hatlardaki yolcu trafiğinde yüzde 12'lik artış sağlandı. Trabzon Havalimanı'ndan 2016 yılının ilk 10 ayında iç hatlarda geliş gidiş yapan yolcu sayısı 3 milyon 20 bin 840 olarak belirlenirken, yine aynı dönemde dış hatlardaki yolcu sayısı 121 bin 92 olarak gerçekleşmişti.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, 2017 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim ayı itibariyle iç hatlarda 3 milyon 328 bin 858 kişi Trabzon Havalimanı'nı kullanırken, dış hatlarda ise 193 bin 862 kişi geliş-gidiş yaptı. Geçen yılın aynı aylarına oranla iç hatlarda yüzde 10, dış hatlarda ise yüzde 60 artış yaşanırken, 2017'nin ilk 10 ayında toplamda 3 milyon 522 bin 720 kişi Trabzon Havalimanı'nı kullandı.
2017 yılı ilk 10 ayında Trabzon Havalimanı'na iç hatlarda 22 bin 223, dış hatlarda ise 2 bin 687 olmak üzere toplam 24 bin 910 uçak iniş kalkış yaparken, yük trafiğinde ise, iç hatlarda 28 bin 212 ton, dış hatlarda 3 bin 918 ton ile toplamda 32 bin 129 ton bagaj, kargo ve posta taşındı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.