Trabzon bugün 27. iftarını yapacak. İftar saatine hazırlık yapmak isteyenler Trabzon'da oruç saat kaçta açılacak, iftar saat kaçta? sorularını merak ediyorlar. Diyanet'in yayınladığı 2018 Ramazan imsakisine göre işte Trabzon'da iftar ve sahur vakitleri...

Trabzon iftar saati kaçta? (Trabzon iftar vakti) 11 Haziran 2018

Trabzonlular 27. iftara hazırlanıyor. Dün Trabzon'da iftar saat 19.59'da yapıldı. Bugün iftar vakti ise 20.00'da olacak. Böylelikle 27. gün orucu bitmiş olacak.

Trabzon sahur ve imsak saati kaçta? (Trabzon 12 Haziran sahur vakit)

Trabzon'da yarın sahur 02.42'de gerçekleşecek. Okunan ezanın ile birlikte 28. gün orucuna niyet edilecek. 12 Haziran 2018 Salı günü iftar ise 20.00 olarak görülüyor.

TRABZON RAMAZAN İMSAKİYESİ

Diyanet takvimine göre Trabzon Ramazan imsakiye saati aşağıdadır. Trabzon için iftar ve sahur vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı resmi web sitesinden alınmaktadır.

GÜN TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 1 16.05.2018 Çarşamba 03:09 04:56 12:24 16:18 19:39 21:18 2 17.05.2018 Perşembe 03:08 04:55 12:24 16:18 19:40 21:20 3 18.05.2018 Cuma 03:06 04:54 12:24 16:19 19:41 21:21 4 19.05.2018 Cumartesi 03:05 04:53 12:24 16:19 19:42 21:23 5 20.05.2018 Pazar 03:03 04:52 12:24 16:19 19:43 21:24 6 21.05.2018 Pazartesi 03:02 04:52 12:24 16:19 19:44 21:26 7 22.05.2018 Salı 03:00 04:51 12:24 16:20 19:45 21:27 8 23.05.2018 Çarşamba 02:59 04:50 12:24 16:20 19:46 21:29 9 24.05.2018 Perşembe 02:58 04:49 12:24 16:20 19:47 21:30 10 25.05.2018 Cuma 02:57 04:49 12:24 16:21 19:48 21:31 11 26.05.2018 Cumartesi 02:55 04:48 12:24 16:21 19:49 21:33 12 27.05.2018 Pazar 02:54 04:47 12:24 16:21 19:49 21:34 13 28.05.2018 Pazartesi 02:53 04:47 12:24 16:21 19:50 21:35 14 29.05.2018 Salı 02:52 04:46 12:25 16:22 19:51 21:37 15 30.05.2018 Çarşamba 02:51 04:46 12:25 16:22 19:52 21:38 16 31.05.2018 Perşembe 02:50 04:45 12:25 16:22 19:53 21:39 17 01.06.2018 Cuma 02:49 04:45 12:25 16:23 19:53 21:40 18 02.06.2018 Cumartesi 02:48 04:44 12:25 16:23 19:54 21:41 19 03.06.2018 Pazar 02:47 04:44 12:25 16:23 19:55 21:42 20 04.06.2018 Pazartesi 02:47 04:43 12:26 16:23 19:56 21:44 21 05.06.2018 Salı 02:46 04:43 12:26 16:24 19:56 21:45 22 06.06.2018 Çarşamba 02:45 04:43 12:26 16:24 19:57 21:46 23 07.06.2018 Perşembe 02:44 04:42 12:26 16:24 19:58 21:47 24 08.06.2018 Cuma 02:44 04:42 12:26 16:25 19:58 21:47 25 09.06.2018 Cumartesi 02:43 04:42 12:26 16:25 19:59 21:48 26 10.06.2018 Pazar 02:43 04:42 12:27 16:25 19:59 21:49 27 11.06.2018 Pazartesi 02:42 04:42 12:27 16:25 20:00 21:50 28 12.06.2018 Salı 02:42 04:42 12:27 16:26 20:00 21:51 29 13.06.2018 Çarşamba 02:42 04:42 12:27 16:26 20:01 21:51 30 14.06.2018 Perşembe 02:41 04:42 12:27 16:26 20:01 21:52

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