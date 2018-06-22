İYİ Parti'nin Trabzon milletvekili aday listesi merak ediliyordu. Yüksek Seçim Kurulu'na sunulan aday listesi ile beraber Trabzon milletvekili adayları belli oldu. İşte Resmi Gazete'de yayınlanan kesinleşmiş Trabzon İYİ Parti milletvekili aday listesi...

TRABZON İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2018

S. NO ADI SOYADI ÖĞRENİM MESLEĞİ 1 HÜSEYİN ÖRS YÜKSEK AKADEMİSYEN 2 OSMAN AKBULUT ORTA İŞ ADAMI 3 TUĞBA BAYRAKTAR AYDIN YÜKSEK DOKTOR 4 TUNA TAŞKIN YÜKSEK YÖNETİCİ 5 MURAT KELEŞ YÜKSEK İŞLETMECİ 6 NEŞE AY ORTA İŞ KADINI

Oy verme günü düğün, nişan yapabilir miyim? Yasaklar nelerdir?

298 sayılı Kanunun 79.maddesi gereği; "Oy verme günü, her ne suretle olursa olsun, ispirtolu içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit ispirtolu içki satılması, verilmesi, içilmesi yasaktır. Oy verme günü, bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalır. Eğlence yeri niteliğine haiz lokantalarda yalnız yemek verilir. Oy verme günü, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse, köy, kasaba ve şehirlerde silah taşıyamaz."