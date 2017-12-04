Trabzon Limanı halka arz oluyor

Trabzonport'tan yapılan açıklamaya göre, istikrarlı gelir yapısı ile dikkati çeken Trabzon Limanı'nın halka arzı için Deniz Yatırım ile anlaşma imzalandı.
Trabzon Limanı İşletmeciliği AŞ'nin 21 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin yüzde 30'una tekabül eden ve Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret AŞ'ye ait 6 milyon 300 bin lira nominal değerli payın halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa İstanbul AŞ'ye başvuruda bulunuldu.
Halka arzın SPK ve Borsa İstanbul yönetiminin onayları çerçevesinde 2018 yılı başlarında tamamlanması hedefleniyor.
Tarihi yüzyıllar öncesine dayanan Trabzon Limanı, Osmanlı İmparatorluğu'nun 5 önemli limanından biri olarak uzun yıllar hizmet verdi.
8 Temmuz 1946'da temeli atılan yeni liman ise artan gemi trafiğine cevap verebilmek için 1980'de başlayan çalışmalar ile modernize edildi. 2003 yılında 30 yıllık işletme hakkı Albayrak Grubu tarafından alındıktan sonra Trabzon Limanı’nın elleçleme kapasitesi yapılan yatırımlarla 3,9 milyon tondan 10 milyon tona çıkarıldı.
Trabzon Limanı bugün elleçlediği yük miktarı ve liman sahası büyüklüğü ile Doğu Karadeniz bölümünde bulunan en büyük liman konumunda. Halka arz ile Trabzon Limanı, borsada işlem gören ilk liman unvanına sahip olacak.
Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ Genel Müdürü Muzaffer Ermiş, Trabzon Limanı'nın, sahip olduğu modern altyapı ve makine parkı ile ek yatırıma ihtiyaç duymaksızın müşterilerinin genel, dökme ve konteyner yüklerini elleçleme kabiliyetine sahip bir liman olduğunu bildirdi.
BORSADA İŞLEM GÖREN İLK LİMAN OLACAK
Ermiş, halka açılma çalışmaları çerçevesinde Deniz Yatırım ile anlaştıklarını, SPK ve Borsa İstanbul’a başvuruları yaptıklarını belirterek, "Borsada işlem görecek ilk liman olacağımız için gururluyuz." ifadesini kullandı.
Trabzon Limanı’nı "Doğu'nun Batı'ya açılan kapısı" olarak nitelendirdiklerini aktaran Ermiş, "Dünyanın yükselen ekonomileri doğuda, limanımız ise doğunun batıya açılan en efektif kapısı konumunda. Ayrıca, Trabzon Limanı’nın kuzeydoğu ve doğu bölgeleriyle olan kara yolu bağlantısı, yapımı kısa süre içinde tamamlanacak olan yeni Maçka Tüneli ve Kop Dağı Tünel Geçişi projeleri ile lojistik avantajı artacak." değerlendirmesinde bulundu.
Deniz Yatırım Genel Müdürü Melih Akosman da Trabzon Limanı'nın yükselen doğu ülkeleri ile Rusya ve İran pazarları için stratejik konumu ve kara yolu bağlantıları değerlendirildiğinde önemli potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
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