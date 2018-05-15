Ramazan ayının ilk buluşması 16 Haziran gecesi sahur ile gerçekleşecek. Trabzon ’da bugün ilk kez sahura kalkıp niyet edeceklerin merak ettiği sahur vakti saat kaçta olacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden alınan bilgilerle hazırladığımız 2018 Trabzon sahur ve imsak vakitleri…

TRABZON SAHUR VE İMSAK VAKTİ 2018

Ramazan ayının ilk orucuna niyet bu gece edilecek. Diyanet’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16 Mayıs Çarşamba Trabzon ’da sahur vakti (imsak) 03:11 olarak görülüyor. Trabzon ’da saat 03:11’de okunacak ezanla birlikte Ramazan’ın ilk orucuna niyet edilecek.

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Trabzon’da Ramazan’a çok az bir süre kala güveçler tezgahlarda yerini almaya başladı.

Güveç satıcılarından Köksal Terzi, Ramazan ayı ile birlikte güvece olan ilginin arttığını belirterek fiyatlarda önceki Ramazan’a göre fazla bir değişiklik olmadığını söyledi.



İlerleyen günlerce güvece ilginin daha da artacağını belirten Terzi, fiyatların güvecin büyüklüğüne göre 15-60 TL arasında değiştiğini söyledi.



Eskiden Trabzon’da güveç imal edildiğini belirten Terzi, “Güveçlerimiz genelde, Kayseri, Nevşehir ve Eskişehir illerinden geliyor. Çok eskiden Trabzon’da güveç imal edilirdi, bugün ise neredeyse yok denecek kadar az.



Vatandaşlar genelde Ramazan’ın ilk günleri güvecini almaya başlıyor. Güveçte pişen yemek hem daha lezzetli hem daha sağlıklı. Güveç pişirecek kişiler özellikle tüpte pişirme yerine odun ateşi olan fırınları tercih etsinler” dedi.



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