Trabzon'a 2010 yılında gelen turist sayısı 597 bin 930 olurken, 2017 yılında ise bu rakam yaklaşık 4 kat artarak 2 milyon 190 bin 143'e ulaştı. Ziyaret edilenler yerler arasında Sümela Manastırı ilk sırayı alırken, manastırın, 2015 yılının Eylül ayında restorasyon çalışması nedeniyle kapalı tutulması ziyaretçileri etkilememişti. Ziyaretçiler, Sümela Manastırı'nı uzaktan da olsa görmek için bölgeye yoğun olarak geldikleri gözlendi.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, Trabzon'a 2010 yılında 508 bin 517'si yerli, 90 bin 412'si yabancı olmak üzere 597 bin 930 turist gelirken 2011 yılında bu rakam neredeyse ikiye katlanarak 1 milyon 230 bin 278 olarak gerçekleşti. Trabzon'a 2012 yılında 1 milyon 436 bin 50, 2013 yılında 1 milyon 505 bin 407, 2014 yılında 1 milyon 669 bin 84, 2015 yılında 1 milyon 326 bin 385, 2016 yılında 1 milyon 950 bin 50, 2017 yılında ise 453 bin 74'ü yabancı olmak üzere 2 milyon 190 bin 143 turist geldi.
8 YILDA 2 MİLYONUN ÜZERİNDE YABANCI TURİST GELDİ
Trabzon'a en fazla yabancı turist 453 bin 74 rakamıyla 2017 yılında gelirken 2010 yılında bu rakam 90 bin 412 olarak gerçekleşmişti. Yabancı turist sayısında her geçen yıl artış olduğu gözlenirken 2011 yılında 201 bin 585, 2012 yılında 250 bin 519, 2013 yılında 290 bin 842, 2014 yılında 313 bin 30, 2015 yılında 350 bin 157, 2016 yılında 260 bin 800 olmak üzere 8 yılda 2 milyon 210 bin 419 yabancı turist geldi.
Aynı yıllarda Trabzon'daki otellerde 19 milyon 514 bin 270 geceleme yapılırken en fazla konaklama ise 3 milyon 942 bin 257 rakamıyla 2017 yılında gerçekleşti.
Öte yandan ziyarete gelenler başta Sümela Manastırı, Uzungöl, Atatürk Köşkü, Çal Mağrası, yaylaları tercih ediyor. Sümela Manastırı ve çevresi ziyaretçilerin can ve mal güvenliğini tehdit eden ve tarihi yapıya zarar veren kaya düşmesi olaylarının sıklıkla yaşanması nedeniyle 22 Eylül 2015 tarihinde ziyarete kapatılarak restorasyon çalışmalarına başlanılmıştı. Manastırın kapalı olmasına rağmen yine de ziyaretçilerin geldiği gözlenirken, yabancılar arasında özellikle Körfez Ülkelerinden gelenlerin çoğunlukta olduğu belirtildi.
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