Trabzon'un Tonya ilçesinde terör örgütü PKK sığınağı bulundu

Trabzon'un Tonya ilçesi Erikbeli Yaylası'nda terör örgütü PKK'ya ait sığınak tespit edildi, sığınakta çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.



PATLAYICI VE MÜHİMMATLAR ELE GEÇİRİLDİ

İHA'nın haberine göre, Trabzon-Gümüşhane geçiş bölgesinde yer alan Tonya ilçesine bağlı Erikbeli Yaylası'nda terör örgütüne yönelik arama tarama faaliyetleri sırasında terör örgütüne ait bir sığınak bulundu. Sığınakta yapılan aramada 3 kilogram plastik patlayıcı, 4 uzaktan kumandalı ve elektrikli fünye, çok sayıda kalaşnikof ve M 16 mermisi, 4 el bombası, güneş paneli, 1 büyük ve 2 küçük telsiz ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.

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