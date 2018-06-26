AILE ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Trabzon İl Müdürlüğü Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi’nce (ŞÖNİM) yapılan araştırmaya göre, Trabzon’da 2012-2017 yılları arasında 3 bin 558 kadın ve 170 erkek olmak üzere toplam 3 bin 728 kişi şiddete uğradı.

2012-2017 yılı eğitim durumlarına göre en fazla ilkokul mezunu kadınlar şiddete uğrarken, bunu lise ve dengi okul, lisans mezunları takip etti. En az şiddete uğrayanlar ise orta öğretim mezunları. Kentte 2017’de 679 kadın ve 32 erkeğin şiddete uğradığı gerekçesiyle ŞÖNİM’e başvurduğu ortaya çıktı.

Trabzon’da son 6 yılda 2 bin 317 kişi fiziksel şiddet, 3 bin 173 kişi sözel şiddet, bin 95 kişi psikolojik şiddet, 89 kişi cinsel şiddet ve 65 kişi ise ekonomik şiddet gerekçesiyle ŞÖNİM’e başvurdu. En fazla eş ve arkadaşların, en az ise kayınpeder, kayınvalide ve annelerin şiddet uyguladığı tespit edildi. En çok başvuru, Akçaabat, Araklı, Arsin, Sürmene ve Yomra’dan en az başvuru ise Dernekpazarı’ndan yapıldı. ŞÖNİM konukevinde mağdurların kalma süresi 6 aya çıkarıldı.