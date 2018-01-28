Trabzon’da yaşayan H.K. (28) ve E.K. (35), 2 yıl önce dünya evine girdi. Çift arasında bir süre sonra şiddetli geçimsizlik baş gösterdi. Evlilik sonrası psikolojik sorunlar yaşayan H.K. adlı genç kadın, doktora giderek tedavi görmeye başladı. H.K.’nın psikolojik tedavisi sürdüğü sırada kocası, baba olmak istediğini söyledi. Bunun üzerine doktoruna danışan genç kadın, “Tedavi bitene kadar hamile kalamazsın” cevabını aldı ve eşinin talebini geri çevirdi.

ÇOCUK İÇİN PLAN YAPTI

Gazete Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre; talebi reddedilen koca, baba olmak için plan yaptı. E.K. iddiaya göre önce eşinin gazozuna uyku ilacı attı, ardından da uyku halindeki eşiyle ilişkiye girdi. 3 ay sonra hamile kaldı- ğını öğrenen H.K., “tecavüze uğradığını” iddia ederek eşi hakkında suç duyurusunda bulundu, ardından da boşanma davası açtı. H.K. ifadesinde, “Evlendikten sonra psikolojik tedavi görmeye başladım. Eşim çocuk istiyordu. Doktor ise tedavinin sonuçlanması gerektiğini söyledi. Ben de çocuk istemedim. İsteğim dışı bu ilişki olmuştur. Eşim beni hamile bırakmıştır. Doktorun bana verdiği psikyatri ilaçlarını kullandığımda, özellikle 2 adet aldığımda sabaha kadar kendimde olmuyorum. Ekli olarak sunduğum arkadaşım F.A. ile eşim E.K. yazışmalarında benim içtiğim gazoza uyku ilacı katarak benimle zorla ilişkiye girdiğini kabul etmiştir. Eşimden şikâyetçiyim” dedi. H.K., eşinin F.A. adlı kız arkadaşına attığı mesajları da savcılığa delil olarak sundu.

AĞIR CEZADA YARGILANACAK

Eşe karşı “nitelikli cinsel saldırı” suçundan hakkında soruşturma başlatılan E.K. ise iddiaları reddetti. Şüpheli koca, “Eşimin isteği üzerine birlikte olduk” dedi. F.S.’nin tanık olarak ifadesinin alındığı soruşturma sonucunda hazırlanan iddianame ağır ceza mahkemesine gönderildi. Savcı, şüpheli E.K. için 10.5 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep etti. E.K. önümüzdeki günlerde ağır ceza mahkemesinde hâkim karşısına çıkacak.

BALDIZA SARKINTILIKTAN CEZA ALMIŞ

Genç kadının bu süreçte riskli bir hamilelik süreci geçirdiği ve doğum yaptığı öğrenilirken E.K.’nın baldı- zına sarkıntılık yaptığı gerekçesiyle de yargılandığı ortaya çıktı. E.K.’nın 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldığı, dosyanın da İstinaf Mahkemesi’ne gönderildiği öğrenildi.

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