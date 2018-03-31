Trabzonspor: 108 - Pınar Karşıya: 105 | MAÇ SONUCU

Müsabakaya hızlı başlayan Trabzonspor, Heslip, Vasiliauskas ve Green ile sayı üretirken, Pınar Karşıyaka Mert Celep ve Waters'in basketleriyle karşılık verdi.

Bordo- mavili ekip 4. dakikada 10-6 üstünlük kurdu. Jones, Waters, Erdi Gülaslan'ın basketleriyle etkili olan konuk ekip, 9. dakikada ilk kez (20-21) öne geçti.

İlk çeyreğin son dakikalarında oyun üstünlüğünü ele geçiren Pınar Karşıyaka, Wood ve Jones'in sayılarıyla ilk periyodu 4 sayı farkla (22-26) önde tamamladı.

İkinci periyoda etkili başlayan Trabzonspor, Burak Eşlik, Eldridge ve Obekpa ile ürettiği sayılarla 15. dakikada 36-33 yeniden öne geçti.

Pınar Karşıyaka, Jones, Trabzonspor ise Eldridge ile etkili olurken, 17. dakikada skor 41-41 eşitlendi. Konuk takımın etkisiz olduğu ikinci çeyrekte hücumda etkisini artıran ev sahibi ekip, Obekpa ve Green ile bulduğu sayılarla soyunma odasına 6 sayı farkla (51-45) önde gitti.

Üçüncü çeyreğe Heslip, Eldridge ve Green'in basketleriyle hızlı başlayan Trabzonspor 22. 33. dakikada farkı 13 sayıya çıkardı: 61-48.

Yeşil-kırmızılılar, Waters, Allen, Jones ve Akif Egemen Güven bulduğu sayılarla farkı azaltma çabalarına karşın Trabzonspor Heslip, Green, Burak Eşlik ile attığı basketlerle son periyoda 15 sayı fark ile (79-64) üstün gitti.

Pınar Karşıyaka son çeyrekte, Kennedy ve Jones'ın üç sayılık atışları hücumda etkili olmayı başardı ve 33 dakikada farkı 8 sayıya indirdi: 82-74.

Oldukça çekişmeli geçen son periyotta konuk ekip, Jones, Waters, Akif Egemen Güven ile sayı üretirken Trabzonspor, Eldridge ve Green'in attığı basketlerle karşılık verdi ve 38. dakikada fark 4 sayıya indi: 95-91.

Bordo-mavili takım, son saniyelerde Vasiliauskas'un serbest atışlardan bulduğu sayılarla Pınar Karşıyaka'yı 108-105 mağlup etti.

TRABZONSPOR: 108 - PINAR KARŞIYAKA: 105

SALON: Hayri Gür

HAKEMLER: Özlem Yalman, Erşan Kartal, Halit Can Cihan

TRABZONSPOR: Heslip 23, Vasiliauskas 12, Eldridge 23, Obekpa 9, Green 21, Harris 3, Burak Eşlik 15, Ozan Anton Odabaşı 2

PINAR KARŞIYAKA: Kennedy 10, Jones 35, Waters 18, Mert Celep 5, Erdi Gülaslan 10, Wood 10, Akif Egemen Güven 8, Allen 9, Metin Türen

1. PERİYOT: 22-26

DEVRE: 51-45

3. PERİYOT: 79-64