Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Gökhan Saral, teknik direktör Rıza Çalımbay ile iyi bir çıkış yakaladıklarını ve zirve yolculuklarını sürdürdüklerini söyledi.

Süper Lig'de oynadığı son 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan bordo-mavililerde başkan yardımcısı Saral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trabzonspor'un hedeflerine yönelik önemli sinyaller verdiklerini ifade etti.

Saral, göreve geldiklerinden bu yana yönetim kurulu olarak anahtar kelimelerinin sabır, istikrar, inat, azim, fedakarlık ve başarı olduğunu vurgulayarak, "Bugün de öyle. O günkü Trabzonspor'a baktığımızda, önümüzde başarı için elverişli bir zemin yoktu. Ama biz orta ve uzun vadeli planlamalarla zemini elverişli hale getireceğimize emindik. Geçmişten dersler aldık, tertemiz mazimize sarıldık ama gözümüzü hep geleceğe diktik." dedi.

"TRABZONSPOR, GÜÇLÜ BİR KADROYA SAHİP"

Saral, sorunlara karşı popülist yaklaşımlar ve palyatif çözüm arayışları içinde olmadıklarını aktararak, şöyle devam etti:

"Özellikle eldeki kadronun büyük oranda tasfiyesi, kaliteli bir kadro oluşturulması ve bunu yaparken de ekonomik imkansızlıkların aşılması öncelikli hedefimizdi. Bunu gerçekleştirdik. Çok zor da olsa bunu başardık. Trabzonspor, bugün güçlü bir kadroya sahip ve aynı zamanda ekonomik sınırlarını aşma noktasına gelmemiş bir kulüp. Tüm bunları bir planlama dahilinde yaptık. Ekonomik dengenin sağlanması, kaliteli kadronun oluşturulması ve biraz sabırla sportif başarının geleceğine inandık. Ama Ersun Yanal konusunda gereğinden fazla sabrettiğimiz açık. Onun teknik yönetimindeki Trabzonspor'un hedef takımı olması mümkün değildi. İstikrar ısrarımız bizi bu konuda hataya sürükledi. Lakin geçmiş geçmişte kaldı."

"PLANLARIMIZI ÖTELEMEDİK"

Orta ve uzun vadeli planlarının hiçbirini ötelemediklerini aktaran Gökhan Saral, mevcut şartlar içerisinde sportif başarı için ne gerekiyorsa onu yaptıklarını kaydetti.

Saral, takımın Rıza Çalımbay ile iyi bir çıkış yakaladığını anımsatarak, "Sessiz sakin, zirve yolculuğumuzu sürdürüyoruz. İlk yarı bitimine kadar iki maçımız daha var. Hedefimiz bu iki maçı da kazanıp devre arasına girmek. Sıkı bir devre arası kampı ve minimal kadro mühendisliği ile beraber ikinci yarı bambaşka bir Trabzonspor göreceğimize inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Saral, bugün için hedeflerinin zirve yarışının içinde olmak olduğunu da belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Operasyondan çekindiğimiz için 'şampiyonluk' kelimesini kullanmıyorum. Güzel güzel ilerliyoruz. 'Hedefimiz Şampiyonluk' diyerek birilerini ürkütmek için henüz erken. Bahsettiğim birilerinin, üç büyükleri yarışın içerisinde tutmak için nasıl bir operasyon içerisinde olduğunu görüyoruz. Bilindik isimler, bilindik organizasyonlar, bilindik senaryolar. 2008-2009 sezonunda Bundesliga'da Wolfsburg'un hikayesini bilenler bilir. Birilerini ürkütmek, birilerinin keyfini kaçırmak istemem ama sabrın sonu selamet. Azmin sonu zafer, geliyoruz..."

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