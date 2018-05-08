Sezona 50. yılda şampiyonluk hedefiyle başlayan bordo-mavili takım, ligin 32. haftası sonunda lider Galatasaray'ın 20 puan gerisinde 49 puanla 5. sırada yer alırken geçen sezonun aynı dönemine göre de 1 puan az topladı.
Ligin 32. haftasında 13 galibiyet, 10 beraberlik, 9 mağlubiyetle 49 puan elde eden bordo-mavililer, iddialı başladığı 50. yılda, kötü bir grafik geçirdiği geçen sezondan dahi fazla puan toplayamadı.
Bordo-mavililer, geçen sezon 32 haftalık bölümde 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 50 puan elde edip 6. sırada yer almıştı.
Bu sezon ligin 16. haftasında zirvenin 5 puan gerisinde şampiyonluk yarışında iddiasını sürdüren Karadeniz ekibi, daha sonra aldığı sonuçlarla hedefinin gerisinde kaldı.
KUPAYA ERKEN VEDA
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Atiker Konyaspor'a elenerek, kupa hasretine de son veremedi.
Kupanın 4. turunda Çorum Belediyespor, 5. turunda da Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'u eleyen Karadeniz ekibi, sahasında 1-1 berabere kaldığı Atiker Konyaspor'a deplasmanda 1-0 yenilerek son 16 turunda kupaya erken veda etti.
En son 2009-2010 sezonunda kupayı müzesine getiren bordo-mavililerin, kupa hasreti de 8 sezona çıktı.
YÖNETİM KURULU VE TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİMİ
Trabzonspor'un 50. yılda yönetim kurulu ve teknik heyetinde değişimler yaşandı.
Muharrem Usta başkanlığındaki yönetim kurulu olağanüstü genel kurul kararı almasının ardından 7-8 Nisan tarihleri arasında yapılan genel kurulda Ahmet Ağaoğlu, başkanlığa seçildi.
Sezona teknik direktör Ersun Yanal ile başlayan bordo-mavililer, 8. hafta sonunda teknik direktör değişimine gitti. Bordo-mavililer, 9 puanla 11. sırada yer almasının ardından Yanal'ın yerine Rıza Çalımbay'ı göreve getirdi.
TEK HEDEF AVRUPA
Göztepe'nin Evkur Yeni Malatyaspor ile sahasında berabere kalmasıyla ligde 5. sıradaki yerini koruyan Trabzonspor'un önünde sadece Avrupa hedefi kaldı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'nin Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında kupayı kazanması halinde bordo-mavili takım, ligi 5. sırada tamamlarsa Avrupa kupalarına katılma hakkı elde edebilecek.
Trabzonspor, hafta sonu Bursaspor ile deplasmanda karşılaştıktan sonra son hafta sahasında ligden düşmesi haftalar önce kesinleşen Kardemir Karabükspor'u konuk edecek.
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