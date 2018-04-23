Sivasspor'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor'da sakatlık haberleri art arda geldi... Sezonu kapattığı öğrenilen Kamil Ahmet Çörekçi'nin ardından Uğur Demirok'un da durumunun ciddi olduğu ortaya çıktı. Başarılı savunmacının sahalardan 3 hafta uzak kalacağı belirtildi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER