Bordo-mavili takımın Anadolu'nun, Türkiye ve Avrupa futbolundaki temsilcisi olduğunu belirten Gümrükçüoğlu, her zaman gönüllerin şampiyonu olan Trabzonspor'un temiz ve dürüst futbolun da yıldızı olduğunu ve futbolu 'barış içinde yarış' diye nitelediğini vurguladı.

Gümrükçüoğlu, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulunun 25 Nisan'da kamuoyu ile paylaştığı destek kararı üzerine harekete geçtiklerine aktardı.

"TRABZONSPOR İÇİN GÜÇLERİMİZİ BİRLEŞTİRELİM"

Trabzonspor'un, karşılıksız sevenlerin takımı olduğuna dikkati çeken Gümrükçüoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Trabzonspor, son olarak 2010-2011 Süper Lig sezonunda şampiyon olarak UEFA tarafından kabul edilip Türkiye'yi temsil eden şampiyon takım olmuştur. Trabzonspor'umuz bugün, zaman zaman her takımın yaşayabileceği finansal açıdan bir dar boğaza girmiş bulunmaktadır. Bu dar boğazın, Trabzonspor'a gönül verenlerin desteği ile gayet rahat şekilde aşılacağına eminiz. Trabzonspor'u, futbolu sevenleri harekete geçirmek istiyoruz. Burada kimin ne kadar bağış yapacağının çok büyük önemi yok. Herkes gönlünden ne geçerse onu bağışlayacak."

Başkan Gümrükçüoğlu, bugünün Trabzonspor sevdalılarının kırgınlıkları, küskünlükleri terk etmesi gereken gün olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün kırgınlıkları, küskünlükleri bir tarafa bırakıp 'Trabzonspor' diyerek yola çıkmanın zamanıdır. Kol kola girerek, birbirimize sarılarak kulübümüzü tekrar finansal olarak da ayağa kaldırmayı Trabzon'u, Trabzonspor'u sevenlerin başaracağına gönülden inanıyoruz. Bugün, 'Bize her yer Trabzon ve her yer Trabzonspor' deme zamanıdır. Herkesi Trabzonspor'umuza sahip çıkmaya davet ediyorum. Trabzonspor için güçlerimizi birleştirelim, gün bugündür. Anadolu'nun, futbolun, dürüstlüğün temsilcisi olan Trabzonspor'u yaşatmak hepimizin vazifesidir."

Bir süre önce kulübe destek amacıyla üç maaşını vereceğini açıkladığını anımsatan Gümrükçüoğlu, bağışta bulunduğuna ilişkin banka dekontunu gösterdi.

"BİZ, 'ZÜĞÜRT AĞA' FİLMİNİ OYNAMAYACAĞIZ"

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, böyle bir toplantıyı Trabzonspor'un bir başarısı sonrasında coşkuyu paylaşmak için yapmayı arzu ettiğini ama bugünün o gün olmadığını söyledi.

Trabzonspor'un, ekonomik olarak zorluklar yaşadığı bir dönemden geçtiğini aktaran Hacısalihoğlu, bu sorunu aşmak için çıktıkları yolda desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür etti.

Hacısalihoğlu, bu zor günleri hep birlikte aşacaklarına inandığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bu sadece bir kişinin veya yöneticilerin sırtlayacağı bir sorun değil. Bunları söylemeyerek asla toplumu, camiayı yanlış bilgilendirme içinde olmayacağız. Biz, 'Züğürt Ağa' filmini oynamayacağız, biz durumumuz ne ise bunu herkesle paylaşacağız çünkü biz Trabzonspor'un her üyesi adına bu görevde bulunuyoruz. Zorluğu da coşkuyu da hep beraber paylaşacağız. Bugün zorluklarımız var ve bunu hep beraber sırtlayacağız. Sonrasında da umuyorum ki gelecek yönetimler çok daha huzurlu, başarılı, herkesi mutlu eden günleri yine hep birlikte yaşatacak bizlere. Bu belki de bir dönemin şartlarının değişmesi için çakılan bir kıvılcımdır. Bunu hep birlikte yaşayalım lütfen."

"BELKİ BU KÖTÜ DURUMDAN BİR FAYDA ÇIKARIRIZ"

Hacısalihoğlu, "Destekte bulunanların isim ve bağış miktarlarını açıklayacak mısınız?" sorusu üzerine, şunları söyledi:

"Borç rakamı yuvarlak söylüyorum 975 trilyon. Trabzonspor'un yıllık geliri de 120 trilyon, bankaya ödediği yıllık faiz 90 trilyon. Şimdi bu tabloyu gözünüzün önüne getirin. Bunun dönüşmesi gerekiyor. 975 trilyonu biri çıkarıp verse mi kıymetli, bütün herkesin az çok bu çorbada tuzu olsa, bunu hep beraber göğüslesek mi daha iyi? Çünkü bu vesile ile belki kırgınlıklarımızı, küskünlüklerimizi, uzak kaldığımız durumları da aşmış oluruz. Belki bu kötü durumdan bir fayda çıkarırız. Birlikteliği, daha çok katkıyı ve gücü sağlarız. Kişisel olarak 'Şu şunu verdi' demek başka tartışmalar yaratacaktır, gereksizdir. Hatta bir kaçını duydum, çok da üzüldüm. Belki isim açıklanabilir, o konuyu düşünürüz."

Bir basın mensubunun, "Akyazı Stadı'nın ve spor kompleksinin Trabzonspor Kulübüne verilmesi belki kulübün sorunlarının çözümü noktasında etkili olur. Buranın kulübe verilmesi noktasında Cumhurbaşkanından destek istenebilir mi? Böyle bir şey düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine de Hacısalihoğlu, şu görüşlerini paylaştı:

"Bu alanın en azından kullanım hakkının devri ile Trabzonspor birçok sorunu aşabilir fakat verilmiş de bir karar var. Bu konuda ikna etmek için Büyükşehir Belediye Başkanımız başta olmak üzere bakanlarımız, milletvekillerimiz, Trabzon'daki sivil toplum örgütleri ile birlikte gerekirse Cumhurbaşkanımızdan bura ile ilgili bir yardım talep etmemiz gerektiğine ben de inanıyorum."

Hacısalihoğlu, kulübe destek olmak isteyenleri, Trabzonspor'un resmi internet sitesinden yayımlanan hesap numaralarını dikkate almaları konusunda uyardı.

Destek kampanyasına ilişkin özellikle yurt dışında suistimale yol açabilecek bazı olaylar olduğunu öğrendiklerini belirten Hacısalihoğlu, bu konuda kimsenin mağdur olmasını istemediklerini sözlerine ekledi.