Trabzonspor'a Galatasaray dopingi

Trabzonspor Genel Sekreteri Gençağa Meriç, iyi bir takıma sahip olduklarını belirterek, en son alınan Galatasaray galibiyetinin de camiayı ateşlediğini söyledi. Meriç "Bundan sonraki haftalar farklı olacak" dedi.



Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Galatasaray karşısında aldığı galibiyetle kötü gidişata 'Dur' diyen bordo mavililerde Genel Sekreter Gençağa Meriç, 3 puandan fazlasını kazandıklarını söyledi. Galatasaray galibiyetiyle camianın iyi bir hava yakaladığını kaydeden Meriç, "Bu maçta alınan galibiyet 3 puanın yanı sıra camiamızı da ateşledi. Şehirde güzel bir hava oluştu. Taraftarlarımıza da teşekkür ediyoruz. Bizi bu önemli maçta yalnız bırakmadılar ve sonuna kadar destek oldular. Kaliteli ve iyi bir takıma sahibiz. Bazı aksilikler yaşadık ama bundan sonraki haftalar daha farklı olacaktır" dedi.



KAYSERİSPOR DA GEÇİLECEK

Ligin 11'inci haftasında Kayserispor ile oynayacakları maçın da önemli olduğuna dikkat çeken Meriç, "Kayserispor iyi bir takım ancak Trabzonspor bundan sonraki maçlarda kazanmak için her şeyini ortaya koyacak. Bu maçı da kazanıp Galatasaray karşısında alınan 3 puanın daha da anlam kazanmasını istiyoruz. Rıza hocamız da takımı iyi hazırlıyor. Eksiklerin takıma katılmasıyla daha da güçleneceğiz. Takımımıza ve hocamıza güveniyoruz" diye konuştu.



UEFA FİNANSAL FAIR PLAY KRİTERLERİNDE SORUN YOK

UEFA tarafından mali denetimde olan Trabzonspor'un şuan için bir tehlikeyle karşı karşıya olmadığını da sözlerine ekleyen Meriç, "Finansal Fair Play kriterleri kapsamında tüm hazırlıklarımızı yaptık. Şuan hiçbir sorun yok. Bir sorun yaşayacağımızı da düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.



10 MAÇTA DA KALESİNİ GOLE KAPAYAMADI

Süper Lig'in 10'uncu haftasında sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor, bu maçta da kalesini gole kapayamadı. Bu sezon savunma hattında zaaflar yaşayan ve ilk 10 haftalık bölümde kalesinde gördüğü 23 golle ligde en çok gol yiyen takımı olan bordo mavililer, son 10 maçın tamamında da kalesinde gol gördü.



ÇALIMBAY DÖNEMİNDE TOPARLANMA

Trabzonspor, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde çıktığı 2 lig ve1 kupa mücadelesinde kalesinde toplamda 2 gol gördü. Çorum Belediyespor ile oynanan kupa karşılaşmasını gol yemeden tamamlayan bordo mavililer, Evkur Yeni Malatyaspor ve Galatasaray maçlarında ise kalesinde 1'er gol gördü. Trabzonspor, teknik direktör Ersun Yanal döneminde ise oynadığı 8 lig maçında sadece ligin ilk haftasındaki Atiker Konyaspor ile 4'üncü haftadaki Gençlerbirliği karşılaşmalarında 1'er gol yiyerek tamamladı, diğer 6 maçlarda ise 2 ve üzeri gol yemişti.

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