Spor Toto Süper Lig'de Evkur Yeni Malatyaspor'u sahasında 4-1 yenerek çıkışını sürdüren Trabzonspor, Galatasaray maçı öncesi milli arada sakatlığı bulunan bazı oyuncularına kavuşacak.



Bordo-mavililerde bir süredir sakatlığı nedeniyle ülkesinde tedavisini tamamlayarak Trabzon'a dönen Kolombiyalı oyuncu Fabian Castillo ve Kamil Ahmet'in milli aradan sonra hazır hale gelerek takımda yer alabileceği belirtildi.



Trabzonspor'da Evkur Yeni Malatyaspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemeyen sol bek oyuncusu Filip Novak'ın durumunun ciddi olmadığı öğrenildi. Karşılaşmanın ardından MR'ı çekilen Novak'ın sol diz arka adalesinde esneme olduğu, milli arada tedavisinin tamamlanacağı ve Galatasaray maçında forma giyecek duruma gelebileceği kaydedildi.



Bordo-mavililerde kaleci Esteban Alvarado, Jan Durica, Mustafa Akbaş ve Matus Bero'nun tedavilerinin devam ettiği ifade edildi.



OYUNCULARA 4 GÜN İZİN

Trabzonspor'da Evkur Yeni Malatyaspor maçı sonrası futbolcular 4 gün izin yapacak.



Bordo-mavililerin 23 Mart Cuma günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bir araya gelerek ligin 27. haftasında Galatasaray ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başlayacağı aktarıldı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER