Türkiye Futbol Federasyonundan ( TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Kulüp Lisans Kurulu yaptığı toplantıda lisans adayı kulüpleri, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda aranan sportif, altyapı, personel-idari, hukuki ve mali kriterleri yönünden inceledi. Kurul, 2018-2019 sezonu için UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan kulüpleri belirledi. Yapılan incelemeler sonucunda, UEFA Lisansı başvurusunda bulunan 20 kulüpten Spor Toto Süper Lig'den Konyaspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Göztepe, Kasımpaşa, Kayserispor, Yeni Malatyaspor, İstanbul Başakşehir, Akhisarspor ile Spor Toto 1. Lig'den Çaykur Rizespor ve İstanbulspor UEFA Lisansı almaya hak kazandı.

Spor Toto Süper Lig'den Trabzonspor, Sivasspor, Bursaspor, Alanyaspor, Antalyaspor, Osmanlıspor, Gençlerbirliği ve Karabükspor'a ise şimdilik lisans verilmedi!