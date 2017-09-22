Trabzonspor Alanyaspor maçı canlı izle - Trabzonspor Alanyaspor maçı saat kaçta?

ERSUN YANAL, OYUNCULARINA BÖYLE SESLENDİ

Biz iyi bir takımız. Sadece yeni bir kadromuz olduğu için sıkıntılar yaşıyoruz ama bunu hep birlikte aşacağız. Taraftarlarımızın yüzünü güldürmeliyiz. Herkes dikkatli olsun, hata istemiyorum. Sonuçta bir gol olsun üç puan bizim olsun.