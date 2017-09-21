Trabzonspor ile Alanyaspor, Süper Lig'in 6. haftasında karşı karşıya gelecek. 8 puanla 9. sırada yer alan Trabzonspor, 4 puanla 14. sırada bulunan Alanyaspor'u evinde yenip 3 puan almak için tüm kozlarını ortaya koyacak. Peki, Trabzonspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?
TRABZONSPOR-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA
Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Trabzonspor ile Alanyaspor mücadele edecek. Trabzonspor-Alanyaspor maçı 22 Eylül Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Alper Ulusoy'un düdük çalacağı karşılaşma beIN Sports kanalından canlı olarak ekrana gelecek.
Ulusoy'un yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Volkan Narinç yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakem ise Abdulkadir Bitigen olacak.
TRABZONSPOR, ALANYASPOR KARŞISINDA SİFTAH PEŞİNDE
Süper Lig'de arzuladığı çıkışı bir türlü gerçekleştiremeyen Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor karşısında siftah peşinde.
Geçtiğimiz sezon Süper Lige çıkan rakibi karşısında galibiyeti bulanmayan bordo-mavililer, evinde karşılaşacağı Aytemiz Alanyaspor'u yenerek ilk galibiyetini almak istiyor. Geçtiğimiz sezon iki takım arasında oynanan müsabakalarda bordo-mavililer deplasmanda rakibine 3-0 mağlup olurken sahasında ise 0-0 berabere kalmıştı. Ligde arzuladığı çıkışı bir türlü gerçekleştiremeyen Karadeniz ekibi, evinde oynayacağı karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak çıkışa geçmenin hesaplarını yaparken, rakibi karşısında ilk galibiyetini almanın planlarını yapıyor.
SAVUNMA DEĞİŞİYOR
Süper Lig'de zirvenin 5 puan gerisinde kalan Trabzonspor, şampiyonluk yarışının dışına çıkmamak için Aytemiz Alanyaspor karşısında sahadan mutlak galibiyetle ayrılmak istiyor. Medipol Başakşehir maçında sahaya sürdüğü ilk on birde bir dizi değişiklik yapmayı planlayan Teknik Direktör Ersun Yanal, savunma bölgesinde Okay ve Mustafa Akbaş'ın yerine Durica ve Hubocan'a forma vermesi bekleniyor.
YANAL, SON UYARILARINI YAPTI
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'in 6. haftasında yarın karşılaşacakları Aytemiz Alanyaspor maçına yönelik oyuncularına son uyarılarını yaptı. Kritik müsabaka öncesi işi sıkı tutun deneyimli teknik adam, sahalarında kayıp yaşamamaları gerektiğini vurguladı. Zirve yarışında puan kaybına artık tahammülleri olmadığını oyuncularına anlatan Yanal, sahada verdiği mücadelenin karşılığını alan ve sonunda da sevinen bir takım görmek istediğini belirtti.
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