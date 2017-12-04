Trabzonspor-Antalyaspor maçı CANLI YAYIN

Süper Lig'de son 2 haftayı kayıpsız geçen Trabzonspor, 13 puanla 14. sırada bulunan Antalyaspor'u konuk ediyor...

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TRABZONSPOR: 0 - ANTALYASPOR: 0

(İlk yarı oynanıyor...)



STAT: Medical Park

SAAT: 20:00

YAYIN: BeIN Sports

HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu

TRABZONSPOR: Onur, Durica, Tomas Hubocan, M.Akbaş, Pereira, Okay, Onazi, Yusuf, Castillo, Burak, N'Doye

YEDEKLER: Esteban, Kamil Ahmet, Mas, Bongonda, Volkan Şen, Olcay, Abdülkadir, Bero, Kucka, Rodallega

TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay



ANTALYASPOR: Ferhat ,Celutska, Chico, Diego, Sakıb, Charles, Yekta, Vainquer, Maicon, Deniz, Eto'o

YEDEKLER: Ozan, Boffin, Yusuf, Sangare, Aydın, Harun, El Kabir, Emre Güral

TEKNİK DİREKTÖR: Leonardo Araujo

SAKAT: Uğur Demirok, Jose Sosa (Trabzonspor) Djourou, Menez, Sandro, Salih, Campos (Antalyaspor)

TRABZONSPOR İLE ANTALYASPOR 43. RANDEVUDA

Trabzonspor ile Antalyaspor, yapacakları maçla ligde 43. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 42 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 25-8 üstünlüğü bulunuyor, 9 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 74 gol atarken, kalesinde 41 gol gördü.

TRABZON'DAKİ MAÇLAR

Trabzonspor, rakibiyle sahasında oynadığı 21 maçta 13 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Bordo-mavililer, bu maçlarda 43 gol atarken 17 gol yedi. Geçen sezon Trabzon'da 1-0 kazanan Akdeniz temsilcisi, deplasmanda 11 maçın ardından galibiyet sevinci yaşamıştı.

Öte yandan iki takım arasındaki maçlarda en farklı skorlu galibiyeti Antalyaspor, 2015-2016 sezonunda sahasında 7-0'lık sonuçla elde etti. Trabzonspor, bu karşılaşmada tarihinin en farklı yenilgilerinden birini aldı.

TRABZONSPOR İLK PEŞİNDE

Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk edecek Trabzonspor, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde bu sezon bir ilki gerçekleştirmeye çalışacak. Ligin 9. haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor maçı öncesi göreve başlayan Çalımbay yönetiminde bordo-mavililer, 5 lig maçında 3 galibiyet, 1 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.

Çalımbay ile ligin 12. haftasında Osmanlıspor'u sahasında 4-3, 13. haftada Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek çıkışa geçen Karadeniz ekibi, Antalyaspor'u da yenmesi halinde bu sezon ilk kez 3 maç üst üste galibiyet elde etme başarısı gösterecek.

Karadeniz ekibinde karşılaşma öncesi Uğur Demirok ve Jose Sosa'nın sakatlıkları sürüyor.

Bu arada, Uğur Demirok'un yanı sıra Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan, Juraj Kucka, Matus Bero ve Burak Yılmaz sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu oyuncular, kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 15. haftadaki Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyemeyecek.

SAVUNMADA 2 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Antalyaspor karşısında ligde son oynanan Demir Grup Sivasspor maçının 11´inden farklı olarak 2 değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, savunma hattında sakatlığı bulunan Uğur´un yerine Hubocan´a, Mas´ın yerine ise Mustafa Akbaş´a ilk 11´de görev verdi. Sakatlığı bulunan ve tedavileri devam eden Batuhan, Uğur ile Sosa´nın yanı sıra genç oyuncular Abdurrahim ve Uğurcan 21 kişilik kadroda yer almadı.



ÇALIMBAY ESKİ TAKIMINA KARŞI

2017-18 sezonuna Antalyaspor´un başında başlayan ancak ligin 5´inci haftasında oynanan Kayserispor maçının ardından Antalyaspor ile yollarını ayıran teknik direktör Rıza Çalımbay, bu kez eski takımına karşı Trabzonspor´un başında görev aldı.



LUCESCU DA MAÇI İZLEMEYE GELDİ

Bu arada A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile yardımcısı Tayfur Havutçu da Trabzonspor - Antalyaspor karşılaşmasını izlemek için Şenol Güneş Spor Kompleksi´ne geldi.



TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Trabzonspor´un Antalyaspor ile oynadığı karşılaşmada bordo-mavili taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı. Trabzonsporlu taraftarlar bu maçta da tribünlerin büyük bölümünü doldururken, karşılaşma öncesi de futbolcuları tribünlere davet ederek sevgi gösterilerinde bulundu. Karşılaşmayı az sayıda Antalyaspor taraftarı da kendilerine ayrılan bölümden takip etti.



'ENGEL OLMA DESTEK OL' PANKARTI

Futbolcular maç öncesi sahaya Dünya Engelliler Günü´ne dikkat çekmek için `Engel olma destek ol´ yazılı pankart ile çıktı.