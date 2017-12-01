Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde saat 10.00'da basına açık olarak yapılan antrenmana tedavi gören Uğur ile Batuhan, MR'ı çekilen Sosa'nın yanı sıra Castillo katılmadı. Antrenmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında 90 dakika forma giyen oyuncular takımdan ayrı olarak kısa süreli yenilenme antrenmanı yaptı.

Diğer futbolcular ise pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç gerçekleştirdi. Bu antrenman sırasında yenilenme antrenmanı yapan guruptaki oyuncular, diğer çalışma grubundaki takım arkadaşlarını kızdırmak için Yeni Zelanda'ya özgü, daha çok güçlerini göstermek ve rakipleri korkutmak için yapılan 'haka' dansını sergiledi. Neşeli dakikaların yaşandığı antrenman yaklaşık 1.5 saatlik çalışma sonrası sona erdi.

JOSE SOSA DÖNDÜ

Bu arada sağ arka adalesinde tespit edilen yırtık nedeniyle 3 haftalarda sahalardan uzak kalacağı açıklanan ve bugün yeniden MR'ı çekilen Jose Sosa'da antrenmanın son bölümünde sahaya çıkarak bireysel çalışmalara başladı. Sosa'nın iyileşme sürecinin en az bir hafta daha sürmesinin beklendiği öğrenildi.

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