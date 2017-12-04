Trabzonspor Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? TS Antalyaspor maçı hangi kanalda?

Trabzonspor ile Antalyaspor Süper Lig'in 14. haftasının kapanış maçında mücadele edecek. 19 puanla 8. sırada yerini koruyan Trabzonspor, 13 puanla 14. sırada bulunan Antalyaspor'u evinde konuk ediyor. Haftanın kapanış maçında iki takım da 3 puan için tüm kozlarını ortaya koyacak. Peki, Trabzonspor-Antalyaspor maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda başlayacak?

TRABZONSPOR-ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Süper Lig'in 14. haftası Trabzonspor ile Antalyaspor karşılaşmasına sahne olacak. Trabzonspor-Antalyaspor maçı 4 Aralık Pazartesi günü saat 20:00'de başlayacak. Şenol Güneş Spor Komleksi'nde oynanacak karşılaşmada Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

BeIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak karşılaşmada Uğurlu'nun yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Samet Çiçek yapacak.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Onur Kıvrak, Joao Pereria, Hubocan, Jan Durica, Emmanuel Mas, Okay Yokuşlu, Ogenyi Onazi, Castillo(Olcay), Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz, Dame N’Doye

Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Ondrej Celustka, Chico, Diego Angelo, Sakıb Aytaç, Vaingqueur, Charles, Maicon, Deniz Kadah, Samir Nasri, Samuel Eto’ o

PATLAMA YAPACAĞIZ

Süper Lig’de son 4 maçını kaybetmeyen Trabzonspor, bugün 14. haftanın kapanış maçında Antalyaspor’u konuk edecek. 4 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik alıp 10 puan toplayan Bordo-Mavililer, Akdeniz ekibini de yenerek zirve hattına yaklaşmayı hedeflerken, maç öncesi iddialı ifadeler kullanan Burak Yılmaz, bugünkü karşılaşmada taraftarlara güzel bir gün yaşatmak istediklerini söyledi. Deneyimli golcü, “Antalya maçında hem ben hem de takım olarak patlama yaşamak istiyoruz. Bir forvet gol attıkça moral bulur. Benim de şu an 10 golüm var. Bu sayıyı daha da yukarı çıkaracağım. Yeter ki takım arkadaşlarım ceza alanı içinde sık sık beni topla buluştursunlar. Hedefimiz ilk yarıyı ilk 3 içinde bitirmek. Sırasıyla Antalya, Kasımpaşa, Bursa ve Karabük’ü yenerek lige ağırlığımızı koyacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Trabzon’u özlenen günlerine yeniden kavuşturacağız” şeklinde konuştu.

TRABZONSPOR İLE ANTALYASPOR 43. RANDEVUDA

Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor ile Antalyaspor 43. kez karşı karşıya gelecekler. Bordo-mavililerin rakibine karşı 25-8 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig'in 14 haftasında Trabzonspor, Antalyaspor'u ağırlayacak. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynan 42 maçta Trabzonspor 25 galibiyet elde ederken, Antalyaspor ise 8 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bordo-mavililer söz konusu maçlarda 74 gol atarken kalesinde ise 41 gol gördü. Trabzonspor ile Antalyaspor arasında geçtiğimiz sezon oynanan maçlarda ise Antalyaspor, Trabzon'da oynadığı maçı 1-0, Trabzon da deplasmanda 3-0'lık sonuçla galip gelmişti.

ÇALIMBAY ESKİ TAKIMINA KARŞI

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Antalyaspor maçı öncesi farklı bir heyecan yaşıyor. 2016-2017 sezonunun 7. haftasında Antalyaspor'un başına gelen Rıza Çalımbay, 2017-2018 sezonuna ise transfer ettiği oyuncularla birlikte kendi kadrosuyla yeni sezona başlamıştı. Akdeniz temsilcisinin Kayserispor'a 2-0 mağlup olmasının ardından işler iyi gitmeyince Antalyaspor ile yollarını ayıran Rıza Çalımbay, aynı sezonda Trabzonspor'un teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırmasının ardından bordo-mavili takımın başına geçti.

Deneyimli teknik adam Antalyaspor'un başında çıktığı 33 maçta 17 galibiyet, 8 beraberlik ve mağlubiyet elde etti. Çalımbay, bordo-mavili takımın başında ligde çıktığı 5 maçta ise 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

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