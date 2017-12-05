Trabzonspor - Antalyaspor maçı yazar yorumları

HALUK AYYILDIZ: KAZANMAK YETMEZ
Rıza Çalımbay hoca; N’Doye ve Burak Yılmaz ikilisi hakkında bir karar vermelisin, değişmeli, kanatlarda oynatılamazlar! Ben böyle kazanıyorum diyorsan saygı duyarım ama Antalya maçında duvara tosladığını herkes gördü, hem de “Ben kurdum” dediğin takıma karşı!.. İlk yarıdan bahsediyorum, tek bir pozisyonun yoktu. Burak, kendi becerisiyle golünü attı da herkesi rahatlattı.
N’Doye’un yerine Olcay Şahan ya da Castillo’nun yerine Abdülkadir ile başlayabilirdin. Kazanan takım her zaman haklı değildir! İşi tesadüflere bırakırsan sonraki maçlar hüsranla sonuçlanabilir. Neyse gelelim maça... Rıza hoca döneminde Trabzonspor’u hiç bu kadar kötü oynadığına şahit olmadım. Kanatları çok zayıftı ve hücuma çıktıklarında da geri dönen kimse yoktu. Hubocan olmasaydı, çoktan golü yemişti Trabzonspor. Yusuf Yazıcı’ya da bu aralar bir haller olmuş! Nerede o hırslı Yusuf. Sanırım medyanın transfer haberlerinden etkileniyor olmasından kaynaklanıyor bu kötü hali. Bence Yusuf’a birileri bir şeyler söylemeli yoksa arada kaynayabilir ve yazık olabilir. Aman dikkat!
Burak Yılmaz’ın ilk yarının sonunda attığı o kritik golden sonra Trabzonspor, ikinci yarıya büyük moralle başladı ve N’Doye ile ikinci golünü buldu ama yine de rahatladığını söyleyemeyiz. Sistemsel tıkanıkları devam ediyor Trabzonspor’un. Takımı rahatlatacak hamlelere ihtiyaç varken, inatla diretilmesi hem takımı yoruyor, hem de izleyenleri... Kadrosu geniş Rıza hocanın, bilmeyen yok bunu. Fakat buna karşın kısıtlı hareket etmesini anlamış değilim ve oyun içerisinde daha fazla taktik varyasyonlara ihtiyaç olduğu düşüncesindeyim.
Sonuç olarak, Trabzonspor üç maçtır üst üste kazanıyor ama bahsettiğim sorunlara çözüm üretilebilirse ortaya çok daha farklı bir Trabzonspor çıkacağından adım gibi de eminim.
KRAL VARSA SORUN YOK
Burak Yılmaz atmaya devam ediyor... Bordo-Mavili kulüpteki ikinci dönemine harika bir başlangıç yapan Kral, sakatlık dönüşü çıktığı Osmanlı maçında ağları 2 kez sallamıştı. Geçen hafta da Sivasspor deplasmanında da galibiyette başrol oynayan Burak Yılmaz, Antalyaspor’u da boş geçmedi ve bu sezon 11. Süper Lig maçında 12. golünü atmayı başardı. Krallık yarışında zirveye her geçen hafta daha da yaklaşan Yılmaz, 13 gollü Gomis’in ardından 2. sırada yer alıyor.
DAME N'DOYE SERİYE BAĞLADI
Bordo-Mavili takımın deneyimli forveti Dame N’Doye’un son haftalardaki çıkışı Antalyaspor karşısında da devam etti. 58’de farkı 2’ye çıkaran Senegalli forvet, bu sezonki 3. golünü attı. Senegalli oyuncu, Türkiye Kupası’ndaki Çorum maçı da dahil olmak üzere forma giydiği son 4 karşılaşmada 4 gol, 2 asistle 6 gole doğrudan katkı sağladı. Maç sonu konuşan N’Doye, “Yeni hocamızla yeni bir başlangıç yapık. Hocamızla iletişimimiz çok iyi” dedi.
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