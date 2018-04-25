Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 7-8 Nisan 2018 tarihlerinde yapılan Trabzonspor Kulübü Olağanüstü Genel Kurulunda göreve seçilen yönetim kurulunun, kulübün içinde bulunduğu zorlu ekonomik koşulların düzeltilmesi amacıyla bir seferberlik kampanyası başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, ihtiyaç duyulan her zaman, "Trabzonspor yolunda" seferber olan taraftarların bu çağrıya müspet yanıt vereceğinden kuşku bulunmadığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Henüz yakın bir tarihte yapılan büyük bağış da bunun en güzel ispatıdır. Sağduyu sahibi pek çok üye ve taraftarımızın, çeşitli kanallarla bizlere ulaşarak yardım taleplerini dile getirmelerinden duyduğumuz güven ve inançla, bu seferberliği başlatıyoruz. Trabzonspor'u kişisel ve ailevi aidiyetlerinin en değerli parçası kılan, bunu her fırsatta onurla dile getiren ve elini taşın altına koymaktan asla çekinmeyen değerli taraftarlarımıza bir bağış hesabı açtığımızı bildiriyoruz. Kendini bu büyük ailenin bir parçası hisseden ve destek olmak isteyen tüm taraftarlarımız, 25 Nisan itibarıyla açılan ve aşağıda bilgisi bulunan hesaplara, imkanları ölçüsünde bağışta bulunabilirler."

Bağış yapılabilecek hesap numaraları şöyle:

Ziraat Bankası Girişimci Şube/Trabzon IBAN NO: TR70 0001 0021 0739 2935 3750 09 (Türk lirası hesabı), TR16 0001 0021 0739 2935 3750 11 (Avro hesabı), TR43 0001 0021 0739 2935 3750 10 (ABD doları hesabı) - Yurt dışı işlemler için SWIFT kodu: TCZBTR2A

Denizbank Karadeniz Ticari Merkez Şube/Samsun IBAN NO: TR60 0013 4000 0004 5921 1000 03 (Türk lirası hesabı), TR06 0013 4000 0004 5921 1000 05 (Avro hesabı), TR33 0013 4000 0004 5921 1000 04 (ABD doları hesabı) - Yurt dışı işlemler için SWIFT kodu: DENITRIS