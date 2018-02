HALUK AYYILDIZ: RIZA HOCA SEN KAÇ KEZ SOL BEK OYNADIN?

Rıza Çalımbay, Beşiktaş’ta oynarken Türkiye’nin en iyi sağ beklerinden biriydi. Şimdi hocaya sormanız gereken soru şudur: Sağ ayaklı Kamil Ahmet Çörekçi’yi niye sol bek oynatıyorsun, hem de Visca’nın karşısında! Kadroda sol bek Novak varken, nedir bu fantezin anlamış değilim. Daha önce de forvet N’Doye’dan kanat yaratmayı denedin ama olmadı, yedin bitirdin adamı. Şimdi de sağ ayaklı oyuncudan sol bek yaratmaya çalışıyorsun... Derdin nedir senin hocam?

Rıza Hoca’nın kazandığı bir adam yok Trabzonspor’da... Ama kaybetmeye başladığı oyuncu sayısı çoğalmaya başladı, benden söylemesi. Örneğin; Yusuf Yazıcı’yı yok etmek üzere. Fenerbahçe maçını hatırlayın. ‘Sosa’ diye tezahürat yapıldı, ikinci yarı Yusuf dışarı, Sosa içeri. Yusuf o gündür kayıplarda. N’Doye’un hali ortada, kulübede artık. Bir de “Burak Yılmaz yoksa gol atamıyoruz” diyorsun. Kral oynamadığında görev verdiğin Rodellega’yı da bitirdin! Kamil Ahmet’i zaten nerede oynatacağına karar bile veremedin. Yani takımın ayarlarıyla bu kadar oynaman akıl işi değil ve şaşırtıcı hocam.

Neyse, Abdullah Avcı’nın şampiyonluğa oynayan süper bir takımı var. İlk 10 dakika Trabzonspor’un oynamasına izin verdi. Ondan sonrası Başakşehir’e ait. Arda harikaydı. Attıkları gole bakıyorum da tamamen sistematik ve çok çalışılmış olduğu belliydi. Emre, Arda paslaşmasının sonucunda Visca harika kesti, Adebayor da kafa golüyle Onur’u avladı. Sonrası iyice dağılan bir Trabzonpor ortaya çıktı. Burak Yılmaz’ın düşürülmesine gelince, kendisi penaltı olmadığını söylediğini zaten hepimiz duyduk. Başakşehir’in bir de bana göre bir golü verilmedi. Epureanu, Durica’yı itti ama o sırada Arda golünü attı. Bülent Yıldırım iptal düdüğünü çaldı.

Sonuç olarak Trabzonpor’da Rıza hoca bu düşünce yapısını değiştirmediği sürece gerileme sürecine iyice girer. Haberiniz ola... Son sözümüz Burak’a olsun, kaçırdığı goller yakışmadı.





Trabzonspor - Başakşehir





















ATİLLA TÜRKER: LİDERLİK VE ADEBAYOR

Başakşehir açısından bu galibiyetin ne derAece önemli olduğunu söylemeye gerek yok.

Böylesine sıkıntılı bir süreçte böyle bir galibiyet, elbette ki çok büyük değer taşıyor.

Dün temkinli, disiplinli ve akıllı oynadı Başakşehir. İlk çeyrek bölümde önemli tehlikeler yaşamasına karşın, deneyimli ayaklarıyla oyuna ağırlığını koymayı bildi.

Ne olursa olsun bu tür maçlarda iyi oyun kadar, istediğiniz sonucu elde etmek büyük önem taşıyor.

Başakşehir’de çok sayıda yaratıcı oyuncu var. Her biri maçın kaderini her an değiştirebiliyor. Lider oyuncular sayesinde de tempo çok iyi ayarlanabiliyor.

Dün Arda iyi mücadele verdi. Emre çok çalıştı. Adebayor da görevini iyi yaptı. Zaten Adebayor hemen her maçta alkışı fazlasıyla hak ediyor.

Başakşehir direksiyonun başına tekrar geçti. Büyük bir fırsat yakaladı. Hedefe varabilir mi? Fazlasıyla mümkün... Yeter ki, önceki haftalarda yaşadığı kazalardan ders almış olsun.

Trabzonspor dün sahaya ofansif özellikli çok sayıda oyuncuyla çıkmasına karşın istediği baskıyı yeteri kadar sağlayamadı. Bu yenilgiyle de kaosun kapıları sonuna kadar aralandı. Bakalım bu süreç nasıl bitecek? Şu bir gerçek: Parasal kriz, yönetim sıkıntısı, yanlış transferler, başarısız sonuçlar, Rıza Çalımbay polemiği derken, Trabzon’da tartışmalar yeni sezona kadar kolay kolay bitmeyeceğe benziyor.