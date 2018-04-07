Trabzonspor’da 7-8 Nisan’da yapılacak başkanlık seçimi için adaylığını açıklayan Ahmet Ağaoğlu, listesine yazdığı yöneticilerle birlikte basın toplantısı düzenledi. Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre Muharrem Usta’nın seçim kararı almasından sonra kimsenin aday olarak ortaya çıkmamasının kendisini üzdüğünü belirten Ağaoğlu, “Kulübümüzün büyüklüğü, Trabzonspor’un tarihi, Türk futboluna verdiği hizmet, edindiği yer, o geldiğimiz noktayla örtüşmüyordu. En önemlisi, ben onu hazmemedim. Yani böylesine büyük bir kulüp olağanüstü genel kurul kararı alacak, saatler kalacak ve ortada aday olmayacak. Yedirmedim, hazmedemedim, aday oldum. Arkadan iten yoktu ama kamuoyunun baskısı vardı. Bunu itiraf etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.



‘CAMİAYI ÖZVERİLİ GÖRDÜM’



Kulübü türbülanstan kurtarmak için burada olduklarını belirten Ağaoğlu, “Buna benzer bir olayı 10 sene önce yaşadık. O dönemle bu dönemi kıyasladığımızda camianın çok daha duyarlı, çok daha yardımsever ve içinde bulunduğumuz türbülanstan kurtulmak için özverili olduğunu gördüm. Yönetim kurulu listemizi Divan Başkanlığı’na teslim ettik. Seçildiğimiz takdirde yönetim kurulu haricinde başkan başdanışmanı ve genel koordinatör olarak Özkan Sümer kulübümüze hizmet edecek” dedi.



`TEK ADAMLIK SİSTEMİ OLMAYACAK’



Ağaoğlu, tek adamlık sisteminin Trabzonspor’da kesinlikle olmayacağını da belirterek, “Anonim şirketlerde bile devlet sizin ortağınızdır. Orada bile bir paylaşımcılık vardır. Benim kafamda hiçbir zaman o klasik yönetim şeklini benimsemedim. Yönetim kurulu her şeyi birlikte yapacak. Paylaşacaktır. Maksimum düzeyde özen gösterdik. Kendi sahasında başarılı olmuş olan bu kulübü bu süreçten başarılı çıkaracağına inandığımız 15 arkadaşımızla bir araya geldik. Hayırlısı uğurlu olsun. Hep birlikte Trabzonspor’u eski haline çevireceğiz” diye konuştu

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