Muharrem Usta döneminde 1 milyar TL’ye ulaşan borç kamburuyla karşı karşıya kalan Ahmet Ağaoğlu yönetimi, dava dosyalarıyla da boğuşacağa benziyor. Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre, mazbatalarını alır almaz işe koyulan Trabzonspor’un yeni yönetimi, kulübün hukukçuları tarafından verilen rapor karşısında şaşkınlığa uğradı. Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun masasına tam 180 dava dosyası konuldu. Bunların 72’sini hukuk dava dosyası, 14’ünü FIFA ve CAS dosyaları, 11’ni TFF ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) dosyaları ile 83 icra ve takibe giren dosyalar oluşturuyor.

70 MİLYON TL ARANIYOR



Ahmet Ağaoğlu yönetiminin mayıs sonuna kadar 70 milyon TL’lik ödeme yapılması gerekiyor. Bunun için kaynak aranıyor. Kulübün bankalara olan toplam 270 milyon TL’lik borcunun son vadesinin 26 Temmuz 2023 olduğu, ödeyeceği faizin de 108 milyon TL’yi bulduğu bildirildi.