Süper Lig’de bugün Demir Grup Sivasspor’u ağırlayacak Trabzonspor’da Başkan Ahmet Ağaoğlu, kemer sıkacaklarını söyledi. Gazete Habertürk'ün haberine göre, kulübün borcunun 1 milyar TL’ye dayandığını dile getiren Fırtına’nın başkanı, “Öncelikli olarak ödenmesi gereken borçlar mevcut. İleriye dönük olarak borçlar ve kredi borçları var... Bu tablo karşısında önceliğimiz frene basıp borcu orada tutmak olacak. Bunun sonrasında ise borçları aşağıya çekmek istiyoruz. Şu durumda yapacak başka bir şey de yok zaten” ifadelerini kullandı.



‘HOCA DEĞİŞTİRMEYECEĞİZ’



Ahmet Ağaoğlu, Rıza Çalımbay’ın gönderileceği haberleri için ise teknik direktör değişiminin gündemlerinde bulunmadığını da vurgulayıp şöyle devam etti: “Nasıl borçları devraldıysak, kadroyu ve teknik kadroyu da öyle devraldık. Onlarla ilgili kesinlikle bir gündemimiz yok. Yine de yazıp çizenler var. Nasıl bir düşünceyle yazılıyor, anlamıyorum.”

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER