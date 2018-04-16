Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Osmanlıspor maçındaki 3-3'lük beraberliğin yeni yönetim açısından iyi bir sonuç olduğunu söyledi.

Karşılaşma sonrasında konuşan başkan Ağaoğlu, Ankara'ya önemli eksiklerle geldiklerini belirterek, "Osmanlıspor'un durumu daha kritikti. Özellikle ikinci yarıda daha çok istediler. Yönetim kurulunun başlangıcı için iyiydi." dedi.

"Bu takım daha iyilerini yapabilecek güçte." diyen bordo-mavili kulübün başkanı, "Bulunduğu yeri hak eden bir kadro değil. Şanssızlıklar ve puan kayıpları yaşadık. Yoksa farklı yerlerde olabilirdik." değerlendirmesini yaptı.

AHMET GÖKÇEK: MÜTHİŞ BİR MAÇTI

Osmanlıspor Kurucu Başkanı Ahmet Gökçek, zevkli bir maç izlediklerini dile getirdi.

Gökçek, "Müthiş bir maçtı. 2-0 dan sonra oyunu bırakmadık. Sahada oyuncuların kendilerine inancının ispatı vardı. Bu bizi çok mutlu etti. Bu mental olarak Osmanlıspor'a çok iyi geldi." ifadelerini kullandı.

Zor bir maç oynadıklarını anlatan Gökçek, şunları kaydetti:

"Bir puandan ziyade içerideki maçlarda duruş için çok önemli bir geri dönüş oldu. Önümüzde Gençlerbirliği maçı var. 6 puanlık bir maç. Çok zor bir mücadele olacak. İkisi de Süper Lig'de yoluna devam etsin ama iyi olan kazansın."

Trabzonspor ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Ahmet Gökçek, "İnanın Trabzon'un önünde maddi açıdan sıkıntılı bir süreç var. Ahmet başkan zor bir görev aldı. Bundan önceki yönetim gerçekten başkana çok ciddi bir borç bıraktı. Onun yükü çok ağır. Trabzonspor gibi zor bir camiada başarılı olurlar." şeklinde konuştu.