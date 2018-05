Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulübün mali tablosunun ortada olduğunu belirterek, "Kimseye hayal satmıyorum. Tablo bu. Bir transfer yasağını kaldırdık ama her an başka yasak gelebilir. Cenk kıyafetlerini giydik, kılıcı çektik. Bu Trabzonspor´un varoluş savaşı. Bu savaşın içerisine girdik ve kimse de bizi buradan yıldıramaz" dedi.



Ahmet Ağaoğlu, katıldığı bir televizyon programında kulübün içinde bulunduğu durum, gelecekle ilgili planları ve gündemde yer alan konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Futbolculara 15 Mayıs´a kadar ödeme sözü verdiklerini ifade eden Ahmet Ağaoğlu, "Kulübün içerisinde bulunduğu durum herkesin malumuydu. Olağanüstü Genel Kurula gidildiği için Bilançolar açıklanmıştı. Ödenmesi gereken borçların 150 milyon civarında olduğu, kulübün gelirlerinin tamamının temlikle olduğunu, kulübün kasasına girecek bir kuşu para olmayacağını biliyorduk. Kulübün lisanslarıyla alakalı olarak, lisansa tabi borçları bilmiyordum. O kulübün içinden alınacak bilgiydi. Öyle bir şansımız olmadı. Zaten süreç çok kısaydı. Kimsenin bir hazırlığı yoktu. Hiç kimse böyle bir şey beklemiyordu. Kulübün içine girdikten sonra bu Olağanüstü Genel Kurul kararının Nisan ayında değil de Ocak ayında alınması gerektiği gibi gerçekle yüz yüze geldik. UEFA´daki dosyalar, oyunculara birikmiş borçlar, kısa sürede Temmuz ayına kadar ödenmesi gereken 200 milyona yakın borç yükü, 15 Mayıs´a kadar ödemimiz gereken 130 milyon lira var. Göreve geldikten sonra futbolcuda rahatsızlık ve huzursuzluk hissettik. Ocak ayından birikmiş alacaklar, bir oyuncumuzun 2 yıldır alamadığı paralar var. Bizim yaptığımız toplantıda, `Profesyonel teknik kadro ve oyuncularla ilgli hiçbir gündemimiz yok. Önümüzde 6 maç var, onlara odaklanın. Sizinle alakalı tek gündemimiz borçların 15 Mayıs´a kadar ödenmesi´ sözünü verdik" diye konuştu.



"EMEĞİN KARŞILIĞINI VERMEZSENİZ PERFORMANS BEKLEMEK HAYALCİLİK OLUR"



Zirve yarışının Trabzonspor için kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Ağaoğlu, şöyle devam etti:



"Derdi tasası Trabzonspor olmayan, Trabzonspor üzerinden gündem yaratmaya çalışan bir takım oluşumların olduğunun farkına vardık. Şu oyuncu geldi, şu oyuncu gidiyor. Bu oyuncu şunla anlaştı. 7 teknik adamın adı geçti. Nasıl olmuşsa, hepsiyle teker teker protokol imzalamışım. Bu da takımın konsantrasyonunun dağılmasına neden oldu. Zirve mücadelesi kaçınılmaz Trabzonspor için. Trabzonspor her zaman yarışın içinde olacak. 3-4 sene içerisinde, sonra vücuda gelecek Trabzonspor´u inşa ederken biz bir kenara durduk, yarışın içinde yokuz diye anlaşılmamalı. Bunu defalarca anlatmaya çalıştım. Trabzonspor insanı hiç bir zaman yarışın dışında kalmak istemez. Yüz yüze olduğumuz gerçekler var. Siz ekonomiyi düzeltmeden, toparlamadan eğer ben şampiyonluğa yürüyorum derseniz en azından son 18 senede yaşanan hayal kırıklıkları yaşarsınız. Şampiyonluk mücadelesi verebilmek için finansal olarak kafanızın rahat olması lazım. Yönetimin, teknik kadronun, oyuncuların kafası rahat olması lazım. Oyuncuya 5-6 ay hak ettiği ücreti vermezseniz bu oyuncunun kafası rahat olarak kendisini oyuna vermesi mümkün değil. Emekçinin emeğinin karşılığını vermezseniz ondan iyi niyetinin dışında fazla bir performans beklemeniz hayalin de ötesinde olur."



"HER YIL BORCA 170 MİLYON EKLENİYOR"



Bugün itibariyle Trabzonspor´un 913 milyon lira borcunun olduğunu kaydeden Ağaoğlu, şöyle konuştu:



"Trabzonspor 1 milyar liraya yakın bir borç yükü ile karşı karşıya. Borcun bu boyutlarda olduğunda dönüp bakılacak tek şey gelirler giderleri karşılıyor mu? Bugün bizim profesyonel kadronun yıllık maliyeti 180 milyon TL. 913 milyonun üzerinden gittiğimizde faiz ve kur farkı giderleri 90 milyon TL. Kulüp giderleri minimize edilmiş 20 milyon TL. Trabzonspor Kulübü'nün bir yıllık giderleri 300 milyon TL. Kulübün yıllık geliri 130 milyon TL. Ancak bu gelir faiz, kur farkı ve kulübün işletme giderlerini karşılayabilecek seviyede. Açık 170 milyon TL. 913 milyon bugün itibariyle kulübün borcu ve bu yapı devam ettikçe her yıl üzerine 170 milyon TL borç gelecek. Geldiğimizde bizim devraldığımız mali yapı bu. Bunlar bir şekilde hallolur. Gelir gider dengesini sağlarken bir taraftan da takımı yarışın içerisinde tutacaksınız. Yarıştan düştüğünüzde gelirleriniz de azalacak. Dolayısıyla marka değerinizi kaybedeceksiniz ve bu felaket demektir. Borcu borçla ödeyen değil de borcu ortadan kaldıracak, finalsal kaynaklar yaratacak projeleri hayata geçirmek lazım. Söylenen her şey yanlış anlaşıldı. Futbolun hammaddesi var ama biz buna hiç dokunmamışız. Tamamen altyapı futbolcularıyla veya Trabzon´daki kulüplerden yetişmiş futbolcularla bu işi yapacağız diye bir iddiamız yok. Bu sistemin içerisinde altyapıdan 4-5 futbolcuyu A takıma monte ettiğiniz zaman, gelir gider dengenizi sarsmayacak, ihtiyaç olan ama Trabzonsporluluk ruhuyla sahada mücadele edecek futbolcularla bunu armoni haline getirdiğiniz zaman bu mücadelenin dışında kalmazsınız. Trabzonspor´un forması ilk 4´e oynar diye bir şey var. Bunun nedeni her zaman yararlanabileceği bir kaynağı var."





"YUSUF YAZICI´YA 15 MİLYON EURO´LUK TEKLİF GELDİ"



Yusuf Yazıcı için 15 milyon Euro´luk teklif aldıklarını belirten Ahmet Ağaoğlu, bu konuda şunları söyledi:



"Biz göreve geldiğimizde Yusuf Yazıcı´ya bir İtalyan kulübünden 15 milyon Avro teklif geldi. Biz nasıl futbolcuların değerini düşürdük? Biz ağır kontrat yükü olan futbolcularla vedalaşacağız diye bir şey demedik. Beşiktaş´ın yaptığı gibi oyunculardan feda isteyebiliriz. `Bizim mali durumumuz şu, sizinle de devam etmek istiyoruz´ diyebiliriz. Aslında bu kadro Şampiyonluğun en büyük adaylarından biriydi ama olmadı. 4-5 ay oyuncuya para vermezsiniz gerçek performansını sahaya yansıtmasını bekleyemezsiniz. Okay ile yapılmış benim içime sinmeyen bir anlaşma var. Yanılmıyorsam 6,5-7,5 milyon dolar, getirdiği takdirde serbest kalma şansı veya riski var. Yusuf ile Abdülkadir ile ilgili durum çok farklı. Göreve geldiğimizde Yusuf Yazıcı´ya bir İtalyan kulübünden 15 milyon Avro teklif geldi. Ben onu çok açık net söyledim. 841 milyonu getiren alır gider. Şimdi 913 milyon oldu. Getiren alır. Her gün 350 bin lira ile faiz yüküyle karşı karşıyayız. Tranfser sürecinde Yusuf ve Abdulkadir´i almak isteyen kulüp 913 milyonu getirecek, masanın üzerine koyacak, biz de bu futbolcularla helalleşeceğiz."



"7 OYUNCUDAN KULÜBE İHTAR GELDİ"



15 Mayıs´da oyuncuların ödemelerinin yapılmasına yönelik söz vermelerine rağmen 7 oyuncunun kulübe ihtar çektiğini anlatan Ağaoğlu, şöyle konuştu:



"Oyuncularla iki toplantı yaptım. `Bizim şu anda gündemimizin ilk ve tek maddesi sizin birikmiş alacaklarınız ve sizlerin transferinden kaynaklanan kulüplerinizin UEFA yolunda olan borçlarını ödemenin dışında hiçbir farklı gündemimiz yok. Ve biz 15 Mayıs tarihine kadar borçları ödemeyi taahhüt ediyoruz´ dedik. Bu sözü vermemize rağmen 7 oyuncu 30 Nisan´da bütün birikmiş alacaklarını ödememiz gerektiği yönünde ihtar çekti. 30 Nisan tarihi itibariyle bu ihtar çeken oyuncuların bütün alacaklarını ödedik. 6 ay bekleyip 15 gün neden beklemediklerini çok iyi biliyorum. Oyunculardan kaynaklanan sorun değil. Oyuncuların menajerlerinden kaynaklanan sıkıntı. İnsan biraz toleranslı olur. Neden beklemediniz? Oyunculardan bir tanesi, `Benim haberim yok, menajerimden gelen ihbar´ dedi. Bu sıkıntının bir bölümü."



"18 AYRI KULÜBE BONSERVİS BEDELİ BORCUMUZ VAR"



Göreve geldiklerinde transfer yasağı ile yüz yüze kaldıklarını söyleyen Ağaoğlu, şunları dedi:



"UEFA´ya anlattık. Yeni yönetimiz planımız bu, programımız bu. Mevcut borçları şu kadar süre içinde ödemeyi oyuncularımıza taahhüt ettik. Yardım kampanyası ile alakalı eleştiri geldi. `Kulübün marka değerini düşürdünüz, prestij kaybına uğradı´ denildi. UEFA´ya gitme riski ve gitmiş 30´un üzerinde dosya var. İki federasyon da dahil olmak üzere 18 ayrı kulübe Trabzonspor´un bonservis bedeli borcu var. Bunların hiç birine dönülmemiş ve ödeme yapılmamış. Siz Amerika´dan Çin´e kadar borç takacaksınız, prestij kaybolmayacak, hepimizin göğsünü kabartacak Trabzonspor´u 3-4 sene sonra sizin beğeninize sunacağız demek ve bugün içinde bulunduğumuz durumu kelimelerle ifade etmek mi prestij kaybı oluyor. Kimseye hayal satmıyorum. Tablo bu. Bir transfer yasağını kaldırdık ama her an başka yasak gelebilir. Bu transfer yasaklarının nereye gittiğini herkes biliyor. İçinde bulunduğumuz durum bu. Cenk kıyafetlerini giydik, kılıcı çektik girdik bu işin içerisine. Trabzonspor´un varoluş savaşı. Bu savaşın içerisine girdik ve kimse de bizi buradan yıldıramaz. Kendi doğrularımızı değil, birilerinin doğrularını da değil, Trabzonspor´un, ona gönül verenlerin doğrularını yapmak için buradayız."



"HİÇBİR FUTBOLCU İLE GELECEK SEZONLA İLGİLİ BİR ŞEY KONUŞMADIK"



Gelecek sezona yönelik oyuncularla görüşmediklerini anlatan Ağaoğlu, "Hiçbir futbolcu ile gelecek sezon için bırakın konuşmayı kafamızda öyle bir düşünce de yok. Yabancı oyunculara `senin maliyetin yüksek, senden indirim bekliyoruz´ desek bize diyecek ki, `bana zaten ödeme yapmıyorsunuz, ne indiriminden bahsediyorsunuz.´ Şimdi kimle neyi konuşacaksınız" ifadelerini kullandı.



"TRABZONSPOR´UN HİZMETÇİSİYİM"



Sahada mücadele etmeyen bir takımı hiçbir Trabzonsporlu´nun görmek istemeyeceğini söyleyen Ağaoğlu, "Çok iyi bir Trabzonsporlu olarak baktığımız zaman işte benim takımım diyebilecek bir takımı sunmak için göreve talip olduk. Biz `bu tabloyu düzeltiriz´ dedik. Ama bu tabloyu düzeltmek için de 3-4 sene sabıra ihtiyacımız var. Giderken sürdürülebilir bir takım bırakarak gideceğiz. 30 Haziran tarihinde tüzük değişikliğine gideceğiz. Bütçenin yüzde 30´unun üzerinde harcama yapmak genel kurulun onayına tabidir diye madde koyacağız. Bulanık suda balık avalamaya çalışan birçok insan var. 21 gündür kendi işimle ilgilenemiyorum. Çok acil halletmem gereken bir iş vardı. Hollanda´ya gittim, `Ahmet Ağaoğlu menajerlerle görüşmeye gitti´ diye haber çıktı. Kötü niyetli insanlardan iyi niyetli bir davranış bekleyemezsiniz. Ben Trabzonspor'un hizmetçisiyim. Bu görevi alırken, ayrılacağımız zaman ne kadar yıpranacağımızı bilerek aldık. Biz Trabzonspor için canını verecek insanlarız" diyerek açıklamalarını tamamladı.