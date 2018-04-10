Trabzonspor'un yeni başkanı Ahmet Ağaoğlu, Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın sorularını yanıtladı.

Pazar günü yapılan seçimde bin 329 oyla Trabzonspor’un 17. başkanı olan Ahmet Ağaoğlu, yazarımız Haluk Ayyıldız’a çok önemli açıklamalarda bulundu. Zamana ve sabıra ihtiyaç duyduklarını belirten Ağaoğlu, “Kulübün ekonomisini düzeltmek için büyük çaba harcayacağız ve aynı zamanda yarışmacı olmaya devam edeceğiz. 3-4 yıl içerisinde de tüm Türkiye’nin ayakta alkışlayacağı bir Trabzonspor yaratacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın” dedi.

''GÜZEL İŞLERE İMZA ATACAĞIZ''



“Önümüzdeki 1-2 yıl içinde şampiyonluk gelmeyebilir” diyen Ağaoğlu, “Bu süreci rehabilitasyon yaparak değerlendireceğiz ama dediğim gibi hep yarışma içerisinde olacağız. Türkiye’nin konuşacağı Trabzonspor olacak, kuvvetli bir yönetim kurulu oluşturduk. Özkan Sümer başkanımız ve hocamız bizle beraber olacak. Onun bilgi birikiminden yararlanacağız. Trabzonspor’da reformlar yapacağız. Herkesin tam desteğini istiyoruz. Çünkü başka Trabzonspor yok. Kongrede beni başkan seçen delegemize canı gönülden teşekkür ediyorum. Onlara layık olabilmek için gece gündüz çalışacağımızdan asla şüpheleri olmasın. Trabzonspor başkanı olmak herkese nasip olmaz. Bu sorumluluk çerçevesinde güzel işlere imza atacağız” diye konuştu.

''BİZ 1 LİRAYA YAPACAĞIZ''



Türkiye’de “yerlinin yerlisi” Ahmet Suat Özyazıcı’nın sloganıdır diyen Başkan Ağaoğlu, “Ben altyapıda dinamiklerim var, kaynağım var diyorum. Biraz daha sistemli planlı çalıştığımız takdirde Cafer, Hüseyin, Yusuf ve Abdülkadir gibi oyuncuları kendi kadroma katarım. Bu potansiyelim varsa niye kullanmıyorum. Buna karşı olanlar sebebini söylesinler. Dışardan oyuncu gelmeyecek demiyorum ama gelecek oyuncular bu formanın ruhu için mücadele edecek. Buraya Marko Aurelio’lar gelecek buraya ama 500 bin dolara gelecek, 6 milyon Euroya gelmeyecek. Bir işi 1 liraya da yaparsınız 6 liraya da yaparsınız. Biz bunu 1 liraya yapmaya çalışacağız. Elimizdeki en büyük değeri kaybetme noktasına geldik.” diye konuştu.

''BORÇ GELİRİMİZİN YEDİ KATI''



841 milyon TL’lik bir borç yüküyle karşı karşıyla olduklarını belirten Ahmet Ağaoğlu, “Bu borç kulübün yıllık gelirinin 7 katı. Gelir 130 milyon TL. Faiz 110 milyon TL. Trabzonspor’u bundan kurtarmamız lazım. Bugüne kadar hizmet etmiş tüm başkanlara ve yönetim kurulu üyelerine sadece saygı duyarım. Onların yaptıkları elbette bir şeyler var. Doğrularını sürdüreceğiz. Eksiklerini tamamlamaya geldik” ifadelerini kullandı.

''İSTANBUL KULÜPLERİNİN DURUMU HİÇ İÇ AÇICI DEĞİL''



Ağaoğlu, 34 sene içinde alınan yabancılara ödenen rakamların korkunç boyutlarda olduğunu da ifade ederek, “Trabzonspor’un şampiyon olması için transfere ihtiyacı yok. Trabzonspor’un en başarılı dönemlerinde elde ettiği sonuçları, şampiyonlukları iyi analiz etmeliyiz. İstanbul kulüplerinin durumu da iç acıcı değil. Biz onların yolunu izleyemeyiz burası futbol coğrafyası. Yıldız futbolcu oraya gider, buraya gelmez. Onun için hazır olan bir ortam orası, arasa da bulamaz. Performans ve kariyer istiyorsa buraya gelmez, buraya kariyer için gelir” dedi.

MEHMET YİĞİT ALP: ''KURTULUŞ SAVAŞI BAŞLIYOR''



Muharrem Usta yönetiminden istifa ederek şimdiki başkan Ahmet Ağaoğlu’nun listesinde yer alan ünlü yönetmen Mehmet Yiğit Alp, “Bundan sonra Trabzonspor’un Kurtuluş Savaşı başlıyor” dedi.

Muharrem Usta dönemine ait tüm hesapları bağımsız bir denetim kuruluna inceleteceklerini de belirten başkan yardımcısı Mehmet Yiğit Alp, “Geçen hafta 150 milyon Euro olarak açıklanan borç bugün 180 milyon Euro olarak açıklandı. Arada ne oldu da bu fark büyüdü her şeyi öğreneceğiz. Bu soruların cevaplarını kamuoyuna vermek lazım, gereken neyse o mutlaka yapılacaktır” diye konuştu.

SAĞIROĞLU: ''TRANSFER YASAĞI AVANTAJ''



Ahmet Ağaoğlu’nun listesindeki etkin isimlerden Ömer Sağıroğlu, sadece oyuncuların geçmişteki kariyerlerini almak gibi bir hareketlerinin olmayacağını söyledi. Sağıroğlu, “Trabzonspor ekonomik yükünü artıracak oyuncular yerine kendi oyuncularımızı ön plana çıkaracağız. Başka kulüpler için kötü olabilir ancak transfer yasağı olması belki de bizim açımızdan avantaj” diye konuştu.

HACISALİHOĞLU'NDAN SES GETİRECEK ŞENOL GÜNEŞ AÇIKLAMASI: "GÜN DOĞMADAN NELER DOĞAR"

Ahmet Ağaoğlu’nun yönetimindeki en ağır taşlardan biri olan Hayrettin Hacısalihoğlu, “Şenol Hoca’nın hem Trabzonspor’daki hem de bendeki yeri çok ayrı. Şu anda başka kulüpte. Ama tabii gün doğmadan neler doğar!” dedi

AHMET Ağaoğlu’nun yönetimindeki en önemli isimlerin başında gelen ve asbaşkanlık görevini yürütecek olan Hayrettin Hacısalihoğlu’ndan şu anda Beşiktaş’ın başında olan Şenol Güneş ile ilgili çok konuşulacak açıklamalar geldi. Daha önce tecrübeli teknik adamla birçok kez birlikte çalışan ve yakınlığı ile bilinen Hacısalihoğlu, “Şenol Hoca benim çok sevdiğim, değerli bir arkadaşım ve çok başarılı bir spor adamı. Trabzonspor için tartışmasız en önemli değerlerden biri ancak benim samimi olduğum gibi, yüzlerce insanın onunla samimiyeti var. Şu anda bu durumda olan birinin buna cevap vermesi olmaz. Şenol Hoca başka kulüpte. Ama tabii gün doğmadan neler doğar! Öyle bir ortam olursa bilmiyorum ama bizim kulüpte de şu an görevde bir hoca var. Bizim yapmamız gereken ona yardımcı olmak. Kulübü de taraftarın mutlu olduğu hale getirmek. Dostluk, arkadaşlık, ilgi... Onlar ayrı şeyler. Şenol Hoca’nın hem Trabzonspor’daki hem bendeki yeri de çok ayrı” diye konuştu.



"ÇALIŞAN PERSONEL KORKMASIN"

Sorunları sırasıyla çözmeye çalışacaklarını belirten Hacısalihoğlu, “Arkadaşlarla birlikte konuşacağız. Problemleri belirleyeceğiz. Şu anda 3 ana problem var. Bunlar ekonomik, sportif ve sosyal konular. Bunlardaki çözümler de, sorunlar da ortaya birlikte nasıl yapar hangisinden başlarız ona karar vereceğiz. Personelle ilgili konuya gelirsek... Gerek kendi, gerek kulüple ilgili, benle arası iyi ya da kötü diye kimseyi işten çıkarmadım. Benim fikrimi belirleyen şey, o personelin kulübe faydalı olup olmadığıdır. Orada çalışan herhangi bir arkadaşımız, hepsi kardeşimizdir, hepsi ekmek parası kazanıyor. Şayet bu konuda kaygısı yoksa sıkıntı etmesin” dedi.