Bordo-mavili kulüp, mali sıkıntılar yüzünden transferde ince eleyip sık dokuyor. Gazete Habertürk'ün haberine göre, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, mali problemlerle boğuştuklarını, sadece menajerlere birikmiş olan 60 milyon TL civarında bir borcun bulunduğunu söyledi. İcra takipleriyle uğraştıklarını ve ayaklarını yorganlarına göre uzattıklarını belirten Ağaoğlu, transferlerin de bu yüzden geciktiğini ifade etti. Teknik Direktör Ünal Karaman da dün düzenlediği basın toplantısında kulüp bütçesini zorlamayacak oyuncu alacaklarını, acil olarak savunma ağırlıklı üç isme ihtiyacı olduğunu söyledi. Hesapsız transfer harcamalarını eleştiren Karaman, “Geçmişte yapılan transfer ödemeleri alt alta koyulduğunda bunların canımı acıttığını ifade etmek istiyorum. Sadece menajerlere ödenen rakamlar ciddi meblağ” diye konuştu.





MESSİ-CR7 ESPRİSİ



Karaman, Dünya Kupası’nı izlemeye bile vakit bulamadığını belirtip “Can derdine düşmüş durumdayız. Kendimiz için oyuncu izlemekten Dünya Kupası’na odaklanamadık. Gece yarısı özetleri izliyorum. Takip ettiğimiz oyuncular var. Messi ve Ronaldo için izleme komitesinden olumlu rapor geldi, onları değerlendireceğiz!” şeklinde espri yaptı.