Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, Basın Tribünü programında önemli açıklamalar yaptı.

İşte Muharrem Usta'nın açıklamalarından bazı satır başları:

"Geldiğimiz dönem çok zor bir dönemdi. Büyük kulüplerin zor dönemleri olmuştur. 10. sıralarda takım almıştık."

"Sivasspor ve Mersin İdmanyurdu'nu yenerek ligde kalma işini çözmüş olduk o zaman. 2.5 sene öncesini konuşuyoruz."

"Geldik bir 10-15 günde olağanüstü bir paraya ihtiyacımız vardı. Yönetim olarak 50 milyon toparladık şahsi imkanlarla bir 50 milyon daha bulduk. 100 milyonu bulamasaydık Trabzonspor çok zor durumda kalacaktı."

"Ben 50. ylda bir şampiyonluk hedefi koyarak seçime girmiştim ve hala bunun arkasındayım. Trabzonspor öyle bir noktaya gelmişti ki şampiyonluk sözleri, unutulan, korkan..."

"İlk sene fena olmadı, ikinci devre çok iyi maçlar çıkardık ve son anda Avrupa'ya gidemedik."

"50. yılımızda bu kadroyu zenginleştirerek bu kadroyu şampiyonluğa oynamayalım mı? Benim gönlüm oynamaktan yana."

"Ligin ilk 8 haftasında o kadar kötü performans sergiledik ki Ersun hoca ile. Neredeyse senenin başında umudumuzu kestik. "

"O gün aslında şu belli olmuştu; eyvah o seneyi kaybetmiştik."

"Hocayla devam etme baskısı geldi. Ömrüm boyunca bu kadar baskıyı görmedim. İyi bir takımın olması için iyi oyunculara ihtiyacı olması gerekir."

" Ersun Yanal'ın aldığı ücret fazla gözükmesin diye cebimden para verdim. Sen nasıl bir insansın ki, 6-1'den sonra Trabzonspor'u UÇK'ya veriyorsun! Aziz Yıldırım az bile demiş. Benim affetmeyeceğim herhalde tek insan budur"

"Biz yerli hocanın olmasını istedik. Yabancı hoca gelse takımı tanıma süreci, oyuncuları tanıma süreci olacaktı."

" Fatih Terim ile de görüştüm, çok çeşitli nedenlerle olmadı. Haliyle Rıza hocayla anlaştık"

"Bu takımı Rıza hocanın dediği gibi o kurmadı. Bu takımı biz kurduk, Ersun hoca da kurmadı. Biz kurduk gelen hoca da yönetsin dedik."

"Devre arasından sonra transfer işleri çok konuşuldu ve eksiklerimiz vardı. Herkesin eksiği var."

"Maç başına 2.2 ortalama puan almışız. Bizim ahengimiz içerde çok feci şekilde bozuldu."

"İkinci dönem yaşadığımızı Ersun hoca ile yaşamıştık. İkinci devreye çok umutlu girecekken bizim bütün ahengimiz bozuldu. Şanssızlıklar doğdu. Ben burada Rıza hocaya da suç bulmak istemiyorum."

"Konyaspor deplasmanında Orkan uzatmada attı. Enteresan gol yedik."

"Gençlerbirliği maçında atamadığımız penaltı, Göztepe maçında Beto tarihinin en iyi maçını oynadı... Bir beraberlik serisi sürdü."

"Biz o beraberlikleri bitirmesek üst sıralardaydık. Takımın motivasyonu iyice dağıldı."

"Yeni bir dönem olsun, yeni bir arkadaşlar gelsin. Her başarılı da başarısızlıkta liderler sorumludur. Trabzonspor iyi bir takım, gerçekten iyi bir takım. Bu iyi takımda günün sonunda iyi bir sonuç elde edemedik."

"160 milyon euro borcu olan, geliri kısıtlı olan Trabzonspor için benim bu sene kurmuş olduğum kadro ve tutmaması durumunda devam ettirme ihtimali yok. Sizin hatanız yokmu?"

"Biz taraftarımız mutlu olsun diye böyle bir şeye girdik. Yönetim olarak Trabzonspor'un üzerine ekonomik yük bırakmamak kaydıyla. Aldığımız borcun üzerine borç bırakmamak üzere. 840 milyon tl borcumuz açıklandı. "

"Yeni gelecek yönetime, destek isterlerse 15 milyon euro azaltmak gibi bir tahahütüm var. En kötü 157 ile almıştım 157 ile bırakacağım."

"Başkan adayımız Ahmet Ağaoğlu'na da yazılı olarak verdim. Devralırken 157 milyon euro ile aldım, 13 milyon fazla şu an. Yönetim kabul ederse hazırım ben."

"Türkiye'de spor yasası çıkartılmaya çalışılıyor. Yöneticiler artan borçtan sorumlu olsun. Biz de diyoruz vicdan varken kanuna ne gerek var ki?"

"Ahmet Ağaoğlu başkan olursa, Muharrem Usta'dan onlara bir zarar olmayacaktır."

"2 milyon euro küsüre Bero'yu almıştık. Bizim yönetim kurulu olarak Trabzonspor'a sağladığımız katkı fazladır. 250 bin euro'yu mu ödeyemedik? Trencin ile ödeme konusunda anlaşmıştık tarih ile. Biz kulüp ile anlaşmışsak bunu UEFA'ya bildirmek gerekirdi. Orada bir aksaklık oldu. Bizden kaynaklandı, biz göndermedik. Yurt dışındaki bir avukatımız da FIFA'ya başvurdu. Ödeme konusu ile kesinlikle ilgili bir şey değildi Bero'nun sorunu."

"Türkiye'de belirli teknik direktörler var. Trabzonspor bunlardan birinle anlaştıysa dveam etsin. Ersun Yanal konusunda direndik daha iyi olsun, sorunları çözmeye çalıştık. Fakat 3-0'dan 4-3 maçı kaybetmek... İlk yarı Trabzonspor şiir gibi oynuyordu. Son dakikada yediğimiz bir gol var. Devre arasında şöyle bir şey oldu. Esteban devre arası krize girdi. Oyuncuların morali bozuldu. Oyuncuların çoğu çıkıp oynayamazdı. Uğurcan girdi kaleye çok iyi kaleci. ÖŞanssız bir gol yedi. Sonra ne oldu? Biz 3-0'lık maçı 4-3 kaybettik. Ersun ile görüştüm dedim hadi içerde yaşananlara veriyorum, ama bu 100 senede olur ve bir daha olamaz dedim."

Beşiktaş maçında da çok iyi oynadık. Yeniyorduk aslında da beraberlikle bitti. Güzel bir maç. Sonra Trabzon'da Akhisarspor'a olağanüstü farkla kaybettik. Bunlar olabilir mi? Trabzonspor'da bu olamaz. Antalyaspor ve Kasımpaşa ile facia skorlar almıştık geldiğimizde. Ben bunları da kabul edemem."

Usta, seçimde aday olup olmayacağıyla ilgili bir soruya ise "Trabzonspor başkanlığına kesinlikle aday olmayacağım." dedi.