Trabzonspor Kulübü’nün Olağanüstü Genel Kurulu, dün Hayri Gür spor salonu’nda başladı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre iki gün sürecek olan ve bugün yapılacak seçimle tamamlanacak olağanüstü genel kurulda, Ahmet Ağaoğlu ile Metin Kaya, başkanlık için yarışıyor. Genel kurulda, 5 bin 758 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Bordo-Mavili kulübün 50 yıllık tarihinde 45. yönetim kurulu seçilecek. Yeni yönetimin görev süresi aralık ayında yapılacak olağan genel kurula kadar devam edecek.

USTA İBRA EDİLDİ

Özellikle ekonomik sıkıntılar nedeniyle çok eleştirilen Muharrem Usta yönetimi, mali ve idari yönden oy çokluğuyla ibra edildi. Olağanüstü Genel Kurul’da eleştirilere yanıt vermek için kürsüye çıkan Muharrem Usta, “Hangi pozisyonda olursak olalım bu sorumluluk duygusundan kaçmamamız gerekiyor. Kongrenin Trabzonspor’a yakışır bir şekilde geçmesi gerektiğini temenni ediyorum. Seçilecek yönetimin yanında olacağız. Biz sadece hizmet için geldik. İyi niyetimizden şüpheniz olmasın, hakkınızı helal edin” dedi.

NET BORÇ 841 MİLYON TL

Denetleme Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Bordo-Mavili kulübün borcunu açıkladı. Ören, şubat ayı sonu itibarıyla Trabzonspor Kulübü Derneği’ne bağlı 6 şirketin kısa vadeli borçlarının toplamının 1 milyar 38 milyon 519 bin 156 TL, kısa vadeli mevcutlar 197 milyon 459 bin 617 TL, net borcun ise 841 milyon 59 bin 617 lira olduğunu ifade etti.