Trabzonspor Basketbol mali açıdan sıkıntılı süreçten geçiyor

Abiş Hopikoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzonspor Basketbol Takımı'nın ekonomik sıkıntılar nedeniyle zor bir süreçten geçtiğini belirtti.
Sezon başından itibaren elinden gelen tüm imkanlarını kullandığını vurgulayan Hopikoğlu, sponsor bulunana kadar cebinden kulübe 5 milyon lira civarında bir katkıda bulunduğunu vurguladı.
Hopikoğlu, bugün de oluşan sıkıntıyı halletmek için her şeyi yaptığını ve yapmaya da devam edeceğini işaret ederek, şöyle devam etti:
"Fakat son bir haftadır gördüğüm tablo sevdamın ve hayalimin içindeki tablo ile maalesef aynı değil. Çünkü tüm samimi çabalarıma rağmen durumu iyi olan hiç bir iş adamınızdan olumlu yanıt alamadım.
Biliyorum ki başkaları gibi bir yerlerden bir rica telefonu açtırma peşinde olsaydım, bu cevapların çoğu olumlu olabilirdi. İşte tam bu noktada siz gerçek sevdalılara şu sözü veriyorum. Ben bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da bu camiayı asla ama asla birilerine kullandırtma aracı olmayacağım ve asla siz gerçek taraftar dışında hiç kimseden medet ummayacağım, hiç kimseye de boyun eğmeyeceğim."
Bugünü atlattıklarını da kaydeden Hopikoğlu, "Basketbola ve bizlere inanan insanlar ve yöneticiler de varmış. Onlara sonsuz teşekkürler ama en büyük, sonsuz teşekkürler, siz gerçek Trabzonspor sevdalılarına olsun. Sabahtan beri arayıp harçlığını yollamak isteyen, 'hesap numarası at başkanım biz toplarız' diyen, kocaman yürekli sevdasını paraya satmamış yürekli insanlar var." değerlendirmesinde bulundu.
Hopikoğlu, takımla İzmir'e gittiklerine de dikkati çekerek, "Sevdamın peşinden İzmir'e gidiyorum. İnşallah maçı alıp geleceğiz." ifadelerini kullandı.
Taraftarların Mevlid Kandili'ni de kutlayan Hopikoğlu, "İnandığımız bu yolda Rabbim'den bizlere şampiyonluk nasip etmesini dilerim." diye görüş bildirdi.
Trabzonspor Basketbol Takımı, alacaklarına yönelik sorunun giderilmesinin ardından Pınar Karşıyaka ile yapacağı maç için uçakla İzmir'e gitti.
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