Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında sahasında Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ile karşılaşıyor. Bordo-Mavili ekip, ilk maçta rakibini 4-0 gibi farklı bir sonuçla mağlup ederek son 16 turu öncesi büyük avantaj elde etmişti.

#http://www.haberturk.com/spor/macmerkezi/mac/trabzonspor-vs-bsb-erzurumspor/111282194#TÜRKİYE KUPASI HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... TRABZONSPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ#normallink#

TRABZONSPOR - BB ERZURUMSPOR

STAT: Şenol Güneş Kompleksi

HAKEM: Abdülkadir Bitigen

SAAT: 17.30

YAYIN: A Spor

SAKATLAR: Durica, Uğur Demirok, Mustafa Akbaş, Okay Yokuşlu (Trabzonspor)

TRABZONSPOR: Esteban, Tomas, Hüseyin, Mas, K.Ahmet, Batuhan, Bero, Sosa, Volkan, Castillo, Hugo Rodallega

YEDEKLER: Uğurcan, Arda, Pereira, Onazi, Furkan, Bongonda, Yusuf, Abdürrahim N'Doye, Abdülkadir

TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay

BB ERZURUMSPOR: Hakan, Tolga, Trtovac, Muammer, Stephane Acka, Murat, Mansaly, Scuk, Abdülkadir, Erhan, Hamza Younes

YEDEKLER: Ahmet, Taylan, Burhan, Mert, Gökhan, Muhammet, Mehmet

TEKNİK DİREKTÖR: Mehmet Altıparmak

KUPANIN GOLCÜSÜ RODALLEGA

Trabzonspor´un Ziraat Türkiye Kupası´nda bu sezon oynadığı 2 maçta attığı 10 golün yarısı Hugo Rodallega´dan geldi. 32 yaşındaki forvet oyuncusu 2 maçta toplam 5 gol kaydederken, bordo mavililerin kupa mücadelesindeki diğer golleri ise Dame N´Doye (2), Olcay, Bongonda ve Onazi´den geldi.

SON 16 TURU KURALARI 15 ARALIK'TA ÇEKİLECEK

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kuraları, 15 Aralık Cuma günü çekilecek. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak kura çekimine, TFF yetkilileri ile bu turda mücadele edecek takımların temsilcileri katılacak. Son 16 turu müsabakaları, çift maç eleme usulüne göre oynanacak. İlk maçlar 26, 27 ve 28 Aralık'ta, rövanş karşılaşmaları ise 16, 17 ve 18 Ocak 2018'de yapılacak.