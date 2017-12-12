Süper Lig'in takımlarından Trabzonspor, Türkiye Kupası 5. tur rövanş karşılaşmasında evinde TFF 1. lig'de mücadele eden BB Erzurumspor'u konuk edecek. Karşılaşma öncesi binlerce taraftar "Trabzonspor - BB Erzurumspor maçı saat kaçta?" ve "Trabzonspor - BB Erzurumspor maçı canlı hangi kanalda? sorularını internet üzerinden araştırmaya başladılar. Peki, Trabzonspor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, canlı hangi kanalda? İşte detaylar...

TRABZONSPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, CANLI HANGİ KANALDA?

Rıza Çalımbay yönetimindeki Trabzonspor, evinde Mehmet Altıparmak yönetimindeki BB Erzurumspor'u konuk edecek. Medical Park Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmada Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen'in yardımcılıklarını ise Arkın Akgöl ve Mehmet Kapluhan yapacak. Trabzonspor - BB Erzurumspor maçı canlı olarak A Spor kanalından izlenebilecek.

İki takım aralarında bir kez karşılaştı ve bu karşılaşmayı Trabzonspor deplasmanda 4-0 yendi.

Trabzonspor, oynadığı son 5 maçta 5 galibiyet aldı.

BB Erzurumspor, oynadığı son 5 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı.

Trabzonspor, oynadığı son 5 maçta 16 gol atarken kalesinde de 4 gol gördü.

BB Erzurumspor, oynadığı son 5 maçta 5 gol attı, 7 gol yedi.

Trabzonspor'da en golcü durumunda attığı 5 golle Hugo Rodallega bulunuyor.

BB Erzurumspor'da en golcü durumunda attıkları 1'er gollerle Lokman Gör ve Abdulkadir Özdemir bulunuyor.

EN GOLCÜLER

Trabzonspor: Hugo Rodallega (5), Dame N'Doye (3), Theo Bongonda (1)

BB Erzurumspor: Lokman Gör (1), Abdulkadir Özdemir (1)

SON MAÇ KADROLARI

Trabzonspor: Esteban, Mustafa Akbaş, Emmanuel Mas, Tomas Hubocan, Kamil Ahmet Çörekçi, Abdulkadir Ömür, Juraj Kucka, Olcay Şahan, Batuhan Artarslan, Matus Bero, Hugo Rodallega

BB Erzurumspor: Hakan Canbazoğlu, Hakan Arslan, Stephane Acka,Ozan Tahtaişleyen, Jasmin Trtovac, Boubacar Mansaly, Burhan Eşer, Abdulkadir Özdemir, Haris Harba, Kubilay Sönmez, Hamza Younes

Trabzonspor - BB Erzurumspor

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