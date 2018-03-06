HALİL ÖZER | ''BİR TEK ÇAYLARI EKSİKTİ''
Maç öncesi Q7’nin yokluğuna rağmen Beşiktaş’ın çok rahat bir şekilde bu maçı kazanacağını düşünüyordum. Hatta biraz daha ileriye gideyim Trabzonspor’un muhtemel bir sürprizi gerçekleştireceğini aklımın ucuna dahi getirmedim.
Tamam belki haklı çıktım. Ama inanın bu tahmini yaparken bile Trabzonspor’un bu kadar ezik, bu kadar isteksiz, bu kadar vasat altı, heyecandan uzak bir futbol oynayacağını düşünmemiştim. Ne yazık ki ortada tamamen büyüklüğünü yitirmiş bir Trabzonspor gerçeği var.
Beşiktaş ligin en rahat maçlarından birisini kazandı. Saha kenarında bir çay içmedikleri kalmıştı! Hiç zorlanmadılar. Hiç sıkılmadılar. Hiç bir direnç ile karşılaşmadılar. Ortada hem oyun, futbolcu kalitesi ve teknik adam farkı vardı. Şenol Güneş ikinci yarıda yaptığı birkaç oynama ile rakibini pes ettirdi. Hatta sadece Love’ın yerine Negredo hamlesi bile yetti de arttı.
Negredo enteresan bir oyuncu. Belki istediği gibi goller atamıyor ama takımdaşlık ruhu ve profesyonelliği ile takımına yüzde yüz pozitif etki yapıyor. Attırdığı iki gol de bir usta işi ve görüş açılarının ne kadar geniş olduğunun kanıtıydı. Tabii bir de Babel. Q7’nin yokluğunda, Talisca’nın durgunluğunda sorumluluk alıp sahneye çıktı ve takımını sırtladı.
Beşiktaş’ın şöyle bir avantajı var. Dün öyle çok gol pozisyonu bulamadılar. Hatta yaratıcı da olamadılar. Ancak bu tip maçlarda o kadar dikkatli oluyorlar ki, ellerine geçirdikleri gol pozisyonlarında üst düzey konsantrasyon gösteriyorlar. Oyun içinde bunun net bir şekilde farkına varıyorlar. O yüzden dün yakaladıkları üç pozisyondan ikisini gole çevirdiler. Bu özellik sadece kaliteli oyuncuları kadrosunda barındıran takımlara ait bir özelliktir.
Trabzonspor için “içler acısı bir hal” cümlesini kullansak yalan yanlış olmaz. Gerçekten çok kötü ve yetersizler. Diyelim ki, ben Trabzonspor’un başkanıyım. Seneye tabii ki yeni bir hocanın yanında Abdülkadir, Yusuf ve Okay’ın dışında herkesi gönderip yepyeni bir takım kurarım. Bu durumdan kurtulmanın başka hiçbir çaresi yok.
ATIBA -TOLGAY
İkisi de müthişti. Birbirinden ayırmak mümkün değil. Ayrıca haksızlık olur. Her takım böyle iki orta alan oyuncuyu takımında görmek ister. Ama sadece Beşiktaş’ta var.
OLCAY
Derdi nedir bilemiyorum. Bir futbolcu bu kadar isteksiz olamaz. Dünya para alıyorsun ama vurdumduymazlıkta zirve yapıyor. Bize değil, formasına giydiğin takıma ayıp!
BÜLENT YAVUZ | ''HAKEM İÇİN KOLAY MAÇTI''
Trabzonspor-Beşiktaş maçı hakem Halis Özkahya için çok rahat ve kolay bir maçtı. Agresif futbolcu yok, tutan yok, çeken yok, itiraz yok, kendini yere atıp hakemi aldatan futbolcu yok... Hakem güle oynaya maçı bitirdi. Buna rağmen birkaç kritik karar var, onlara bir bakalım.
N’Doye-Medel mücadelesi bir hakem için zor bir pozisyondu. Zaten Özkahya, kontrada yakalandı. Devam demekten başka şansı yoktu. Pozisyona baktığımızda da faulü gerektirecek müdahale görünmüyor. Devam kararına katılıyorum. Negredo’nun attığı ve ofsayt gerekçesi ile iptal edilen golü ile N’Doye’un kaleciye yapılan faul sonrası iptal edilen golü doğru karardı. Son olarak Lens’e yapılan müdahalenin penaltıyla uzaktan yakından ilgisi yoktu.
UMUR TALU | ''TİRBÜŞON YİNE AÇTI''
Negredo iki haftada kendinden başka herkesi santrfor kılan müthiş şeyler yaptı. Ben maç açan “Tirbuşon” diyeyim; siz “yardımsever” deyin!
Beşiktaş “Portekiz Milli Takımı”ndan mahrum çıktı. İleriye asistçi Negredo yerine süratli gol kralını koymuştu. Pepe yokken de Vida yedek; Trabzon’da Yusuf kenarda, Abdülkadir her yerdeydi.
Trabzon da hırslı, hızlı başlayınca hareketli, vaatkâr bir maç çıktı. Vaat yetmiyor tabii.
İlk 15 dakika top kaybı dışında pek vaadi olmayan Lens’ti. Ama 21’de gol hazırlamak yerine mutlak gol önledi. O süreyi Beşiktaş yüzde 65 topla, ama ileride pek ayakta tutamayarak pozisyonsuz geçirdi.
Muamma Love’un topu neden saklayamadığıydı. Iska da dahil. 20’den sonra Trabzonspor çıkmaya karar vermişti. Ve daha tehlikeli oldu. Tam Buraklık pozisyon N’Doye’a gelip esas golcüyü bulamayınca uçup gitti. Hızlı ama pozisyonsuz yarının ilk pozisyonu buydu; ikincisi Love’un Talisca’ya pası düşünmeyen şutu.
Sonra pozisyonların anası geldi; Talisca kaleyi değil Onur’u gördü...
Maçta itirazlık çok pozisyon var, kötü niyet olmayınca gerilim pek yoktu.
Güneş tıkalı maçı açmak için Negredo’yu tirbuşon olarak tasarlamış olmalı. Değişiklik Güneş saatine göre erken geldi. Mutsuz bir ‘Aşk’ izledik o an. Kendi de henüz pek mutlu etmiyor. Trabzonspor Burak’ı Beşiktaş Quaresma’yı arıyordu; Medel, Pepe de olabiliyor zaten!
Pereira’nın Adriano’yu kör edişini hakemin görmemesi ilginçti! İki takım için bazı şeyleri göremedi, ama çok mutsuz etmedi.
Çalımbay, Yusuf hamlesi yaptı; arı gibi uçuşan Abdülkadir başına bal yapamıyordu. İkinci santrforu ceza sahasına attı. Beşiktaş’ın oyundan düştüğünü düşündü.
Oyuna giren esas eleman, maçı zehirlemeye koşan taraftardı. Nasıl bir muhakemeyle ne başaracağını düşünüyorsa veya düşünemiyorsa artık!
Tirbuşon yine açtı: Önce top ayağına yapıştı, sonra Caner’e açtı, yetmedi, alıp bir de asist yaptı yine! O da yetmedi, duvar olup bir tane daha yaptı! Üçüncüyü de sundu Babel’e. Olmadı.
Maç sonları Beşiktaş’ın geride ve hemen ileride çoğalışı önemliydi. Demek hafta içi herkes yorulmamış! Beşiktaş’ın başında Trabzonspor’un kaptanı, Trabzonspor’un başında Beşiktaş’ın kaptanı...
Şampiyonlar Ligi’nin önemli maçında da, Fransız PSG’de (Basklı) İspanyol Emery, İspanyol Real başında (Cezayir Kabilili) Fransız Zidane var. Futbolun bu sınır ötesi doğası aslında fanatizmin sınırını da çiziyor. Aşırı milliyetçi fanatizmin de, şehir fanatizminin de.
Halihazırda kadrodaki hiçbir Trabzonsporlu, Güneş’in katkısının yanından geçmedi... Bırakın 6 şampiyonluğu!
Halihazırda kadrodaki hiçbir Beşiktaşlı, Çalımbay’ın katkısının yanına ulaşmadı... Bırakın 6 şampiyonluğu!
Bir Beşiktaş maçıyla jübile yapmış Trabzonsporlu Güneş ile o maçta Beşiktaş formasıyla Güneş’i omuzlamış Çalımbay’dan maçın ustası, ağabeydi!
KULÜBE FARKI
Beşiktaş’ın eksik de olsa, kulübeden gelenlerle kazanan kadrosu.
TOPLAMA KADRO
Trabzonspor’un takım olamayan toplama kadrosu.
HALUK AYYILDIZ | ''RIZA HOCA'YA BİR ŞEYLER SÖYLEYİN!''
Rıza Çalımbay yanlışlarla dolu bir 11’le Beşiktaş karşısına çıktı. Burak Yılmaz’ın yokluğunda Rodellega olmalıydı, N’Doye değil... İlla N’Doye diyorsanız da bu oyuncuyu kanatların birinde kullanabilirdiniz çünkü Olcay Şahan her zamanki gibi kayıplardaydı. Rıza Çalımbay’ın Abdülkadir Ömür aracılığıyla içeri sızma taktiği ilk yarıda hiç tutmadı. Beşiktaş’a gelince... O yorgun haliyle Trabzonspor’dan daha çok gol pozisyonu üretse de Onur Kıvrak engeline takıldı ama yetmedi.
Sürekli diyorum; Kucka, Trabzonspor’un el freni. Beşiktaş maçında Okay Yokuşlu’nun, Kucka’nın hatalarını kapatmaktan, inanın topu rakip kaleye ulaştıramamanın sıkıntısını yaşadığını gözledim. Sosa da serbest oynamasına rağmen çok tutuktu. Novak fizik olarak hazır fakat oyuna katılma anlamında zayıftı ve kanat bindirmelerinin hiç birine katılamadı. Rıza hocanın bir başka yanlışına gelince... Yusuf Yazıcı’yı mutlaka 11’in içine almalı, yedek olacak bir oyuncu asla değil. Hep diyorum; Rıza hocanın kazandığı oyuncu yok ama kaybettiği oyuncu sayısı fazla. Yusuf’lar kolay yetişmiyor, ben bunu bilir bunu söylerim.
Beşiktaş’ın ayakta duran tek ismi bana göre Babel’di. İki gol birden atarak takımına büyük katkı sağladı. Forvet Love çok güçsüzdü her topu ezdi. Şenol Güneş hocanın Love’da bu kadar ısrar etmesini de anlamış değilim, elinde Negredo gibi önemli bir golcü varken. Neyse, ikinci yarı başladığında Rıza hocanın değişikler yapmasını bekledik ama hamleyi yapan Şenol Güneş oldu. Love’da ısrar etmemesi ve Negredo’yu sahaya sürmesi doğruydu. Rıza hoca da nihayet 64’de uyandı ve Yusuf Yazıcı’yı sahneye sürdü, Olcay’ı da dışarı aldı ki, baştan olması gereken hareketler zaten bunlardı. Ardından da Rodellega, Kucka değişikliği takıma en azından biraz hız kattı...
71’de bakın ne oldu? Çok komik bir savunma hatasından kaynaklı gol oldu Trabzon kalesinde. Negredo-Babel ikilisi o daracık alanda ikiye bir yaparak yalnız kalan Onur’u avladı. Hubocan ve Durica’nın acizliğini söylemeye bile gerek yok, çok kötüydüler. Yazık.
1-0 öne geçen Beşiktaş daha coşkulu oynadı ve yine Babel’in attığı golle Trabzon’dan o yorgun haliyle üç puanı alarak kartal gibi uçtu gitti.
NE YAPTIĞINI BİLMİYOR
Maçı, Beşiktaş’a hediye eden Rıza Çalımbay’dır! Kendisine tavsiyem şu: Evine gittiğinde maçı bir daha izlesin ve nasıl hatalar yaptığına bir baksın.
BUZ GİBİ GOLDÜ
Kaleci Fabri’ye faul yapıldığı gerekçesiyle bana göre N’Doye’un buz gibi golü verilmedi, devamında da Babel’in 2. golü Trabzonspor’u çökertti.
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