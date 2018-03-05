Trabzonspor - Beşiktaş maçı öncesinde nefesler tutuldu. Süper Lig'in 24. haftasında karşılaşacak olan Trabzonspor ve Beşiktaş, zirve iddiasını sürdürmek için birbirlerine üstünlük kurmaya çalışacak. Rıza Çalımbay yönetimindeki Trabzonspor, ligde geçen 23 haftada 36 puan topladı ve 7. sırada yer alıyor. Öte yandan Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş da ligde geçen 23 haftada topladıkları 44 puanla 3. sırada yer alıyor. Peki Trabzonspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta?

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem Halis Özkahya düdük çalacak. Özkahya'nın yardımcılığını Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz yapacak. Saat 20:00'de başlayacak olan karşılaşma canlı olarak beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

İki takım arasında ilk yarıda Vodafone Park'ta oynanan maçta iki takım 2-2 berabere kalmıştı.

İki takım arasındaki son 10 maçta Beşiktaş 6, Trabzonspor 1 kere kazandı. 3 maç da berabere sonlandı.

Trabzonspor, oynadığı son 5 maçta 3 beraberlik, 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.

Beşiktaş, oynadığı son 5 maçta 2 beraberlik, 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.

Trabzonspor, oynadığı son 5 maçta 3 gol attı ve kalesinde 3 gol gördü.

Beşiktaş, oynadığı son 5 maçta 11 gol attı, 9 gol yedi.

Trabzonspor ve Beşiktaş arasında şimdiye kadar oynanan 89 maçta Beşiktaş 35, Trabzonspor 32 kere galip geldi.

Beşiktaş, Trabzonspor ile deplasmanda oynadığı son 10 lig maçının 6'sında kalesinde gol görmedi.

Trabzonspor, ligde oynadığı son 5 derbide yenilmedi.

Trabzonspor'da ligde en golcü oyuncu konumunda attığı 18 golle Burak Yılmaz bulunuyor. Ancak Burak Yılmaz, kart cezalısı olduğundan dolayı bu maçta forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta ligde en golcü oyuncu konumunda attığı 9 golle Anderson Talisca yer alıyor.

Trabzonspor'da Burak Yılmaz (cezalı), Esteban, Mustafa Akbaş ve Fabian Castillo (sakat) bu maçta forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma (cezalı), Pepe ve Gökhan Töre (sakat) bu maçta forma giyemeyecek.

Halis Özkahya'nın yönettiği 2 derbi maçında Beşiktaş 1 galibiyet alırken Trabzonspor alamadı. Diğer maç golsüz eşitlikle sonlandı.

Beşiktaş, ligde geçen 23 haftada topladığı 44 puanla 3. sırada yer alıyor.

Trabzonspor, ligde geçen 23 haftada topladığı 36 puanla 7. sırada bulunuyor.

"BÜYÜK" MAÇLARDA YENİLMEDİ

Trabzonspor, Beşiktaş ile yapacağı müsabakayı kazanarak üç büyük rakibi karşısında bu sezonki yenilmezliğini sürdürmeye çalışacak.

Bordo-mavililer, bu sezon ligde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynadığı 4 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik aldı, yenilgi yaşamadı.

Karadeniz ekibi, ligin 2. haftasında Fenerbahçe ve 7. haftada da Beşiktaş ile deplasmanda yaptığı maçlardan 2-2'lik sonuçlarla döndü. 10'uncu haftada sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, 19. haftada iç sahada Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.

RIZA ÇALIMBAY'IN "BÜYÜK" MAÇLARDAKİ KARNESİ

Trabzonspor, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde söz konusu rakipler karşısındaki üçüncü maçına çıkacak.

Bordo-mavililer, deneyimli teknik adam yönetiminde Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederken, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.

Rıza Çalımbay, takım kaptanlığı ve teknik direktörlüğünü yaptığı Beşiktaş'a karşı Trabzonspor'un başında ilk kez sahaya çıkacak.

BEŞİKTAŞ, DEPLASMANDA ZORLANIYOR

Trabzonspor ile deplasmanda zorlu bir mücadeleye çıkacak siyah-beyazlı takım, bu sezon dış sahada istediği sonuçları alamadı.

Ligde şu ana dek 12 deplasman maçına çıkan Beşiktaş; 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgiyle 17 puan toplayabildi.

Beşiktaş, dış sahadaki son 6 maçında ise sadece bir kez kazanabildi. Dört karşılaşmadan beraberlikle ayrılan siyah-beyazlı ekip, bu maçlarda 7 puan elde edebildi. Bu süreçte deplasmanda bir yenilgi yaşayan Beşiktaş'ın 6 maçtaki puan kaybı 11 oldu.

NEGREDO MU, VAGNER LOVE MI?

Beşiktaş'ta Trabzonspor karşılaşması öncesi bir başka merak konusu forvette Alvaro Negredo, Vagner Love tercihleri olacak.

Bu sezon Süper Lig'de 5 ve Türkiye Kupası'nda 7 gol atan Negredo, Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarında fileleri havalandırmayı bildi.

Beşiktaş'ın devre arası transferlerinden Vagner Love ise siyah-beyazlı formayla şu ana dek sadece Kardemir Karabükspor karşısında iki kez gol sevinci yaşadı. Ligde 12 golü bulunan Brezilyalı oyuncu, Aytemiz Alanyaspor'un, ligin ilk yarısında Trabzonspor'u dış sahada 4-3 mağlup ettiği karşılaşmada 3 gol atmıştı.

BEŞİKTAŞ'TA 4 OYUNCU KART SINIRINDA

Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı öncesi 4 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Siyah-beyazlı ekipte sezon içinde yedişer sarı kart gören Caner Erkin ve Gary Medel'in yanı sıra üçer kez bu durumla karşı karşıya kalan Oğuzhan Özyakup ile Tolgay Arslan, yarınki karşılaşmada kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.