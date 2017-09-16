Trabzonspor bu sezon sahaya ilk kez tam kadro çıkacak!

Süper Lig’e inişli-çıkışlı bir grafikle başlayan ve 4 maçta 7 puan toplayan Trabzonspor’da, sakatlardan müjdeli haber geldi. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre yarın 17.00’de M.Başakşehir ile deplasmanda zorlu bir maça çıkacak olan Bordo-Mavili ekibin tecrübeli golcüsü Burak Yılmaz’ın, Hırvatistan karşılaşmasından sonra ağrılarının arttığı; ancak özel program dahilinde çalışan yıldız oyuncunun kendisini iyi hissettiği ve formayı çok istediği belirtildi. Teknik direktör Ersun Yanal’ın, oynamaya can atan ‘Kral’ı sahaya süreceği öğrenildi. Bordo-Mavili formayla çıktığı ilk maçta Gençlerbirliği’ne karşı döktüren Jose Sosa’nın, hem Burak ile uyumu hem de antrenmanlardaki hırsı ve formu da teknik heyeti sevindiriyor.

SAVUNMADA SLOVAK DUVARI

Yaklaşık 15 gündür takımdan ayrı kalan deneyimli stoper Jan Durica’nın da iyileştiği ve oynamasında bir sorun olmadığı kaydedildi. 4 maçta 7 gol yiyen Bordo-Mavili ekipte savunmada değişim yapması beklenen Ersun Yanal’ın, transferin son günü Marsilya’dan kiralanan Tomas Hubocan’ı da ilk 11’de sahaya sürmeyi düşündüğü ifade edildi. Son G.Birliği maçında Uğur Demirok ve Mustafa Akbaş’ın performansını beğenmeyen Yanal’ın, defansın göbeğinde iki Slovak Durica ve Hubocan’ı oynatacağı öğrenildi.

EMRE'YE SIKI MARKAJ!

Teknik direktör Ersun Yanal, Başakşehir maçı öncesi oyuncularına bazı uyarılar yaptı. Ligin en organize ve en iyi pas yapan ekiplerinden biriyle karşılaşacaklarını söyleyen Yanal, özellikle Emre Belözoğlu’na yakın markaj uygulanmasını istedi. Başakşehir’in pas trafiğini yöneten ve çok formda olan tecrübeli yıldıza ‘nefes aldırmayın’ talimatı veren başarılı hocanın ayrıca Elia’ya da özel önlem alabileceği kaydedildi.

GUATEMALA'DA TÜRKİYE

Trabzonspor’un genç yıldızı Yusuf Yazıcı, Guatemala’da Dünya Liselerarası Şampiyonu oldukları final maçıyla ilgili bir anısını paylaştı. Yusuf, “Yanımızda getirdiğimiz fındık ve çayları taraftarlara dağıttık. Bu jestimiz sonrası onlar da ‘Türkiye, Türkiye’ diye bağırdı. Maçımızı 15 bin taraftar izlemişti. Donup kalmıştım” dedi.