Trabzonspor'da son gelişmeler...

4 OYUNCUYA VEDA

Kadroyu gençleştirmek isteyen başkan Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Ünal Karaman’ın da verdiği rapor doğrultusunda 4 isimle yollarını ayırdı. Karadeniz temsilcisinde sözleşmeleri sona eren N’Doye, Durica, Uğur Demirok ile kiralık Hubocan ile yollar kesin olarak ayrıldığı ifade edildi. Bu oyunculara hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi.

RODALLEGA'DAN ALANYA'YA 'EVET'

Trabzonspor’da Burak Yılmaz’ın gölgesinde kalan Rodallega’nın Alanyaspor ile her konuda anlaşmaya vardığı öğrenildi. Bordo-Mavililer’den alacağı 600 bin Euro’yu istemeyen ve karşılığında bonservisini talep eden Kolombiyalı forvetle anlaşmaya varıldı. Aradaki küçük pürüzler giderildiği takdirde Rodallega’nın da Alanyaspor’a gitmesine izin verilecek.

KAMP YERİ SLOVENYA

Rıza Çalımbay’la ayrılmasının ardından göreve gelan Ünal Karaman, kamp yerini belirledi. Sezon öncesi hazırlıklara büyük önem veren deneyimli hocanın talebi doğrultusunda yeni sezon kampının Slovenya’da yapılmasına karar verildi. 26 Haziran tarihinde Trabzon’da toplanacak olan Bordo-Mavililer, önce sağlık kontrolünden geçecek ve daha sonra Slovenya’da kamp hazırlık çalışmalarına başlayacaklar.