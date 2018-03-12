Trabzonspor'da Akhisar maçı öncesi Abdülkadir Ömür’ün sağ arka adalesinden sakatlanması ve son anda kadrodan çıkartılması Rıza Çalımbay’ı şoke etti.

Abdülkadir dışında kaleci Esteban, Castillo, Mustafa Akbaş, Durica ve Bero’nun sakatlıkları nedeniyle de Akhisar’a götürülmedi. Cezalı olan Hubocan’la birlikte Trabzonspor toplam 7 eksikle Akhisar’a gitti.