Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana sakatlıkları bulunan Uğur Demirok, Kamil Ahmet Çörekçi, Onur Recep Kıvrak, Castillo ve Abdulkadir Ömür ile izinli olan Olcay Şahan, katılmadı.

Bordo-mavili futbolcular antrenmanda pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı.

Trabzonspor, yarın yapacağı çalışmayla bu maçın hazırlıklarına devam edecek.