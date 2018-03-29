Trabzonspor'un eski yöneticilerinden Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, olağanüstü genel kurulda başkan adayı olduğunu açıkladı.

Ahmet Ağaoğlu, yaptığı açıklamada, Trabzonspor'un 29-30 Mart tarihlerinde yapılacak olan çoğunluk aranan olağanüstü genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu belirtti.

Ağaoğlu, sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımda, genel kurulun kulübe ve camiaya hayırlı ve uğurlu olmasını temenni etti.

Ağaoğlu'nun yönetim ile alakalı olarak programını süreç içerisinde kamuoyu ile paylaşacağı da öğrenildi.

Trabzonspor Kulübünün olağanüstü kongresi, çoğunluk sağlanamaması durumunda 7-8 Nisan'da gerçekleştirilecek.