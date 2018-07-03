Trabzonspor’da devrim niteliğindeki tüzük maddeleri biri hariç Genel Kurul’dan geçerken, geçmeyen tek madde; başkanlığa aday olacak olan üyenin en az 10 yıl Trabzonspor Kulübü’ne üye olması zorunluğu taşımasıydı. Bu madde Genel Kurul’dan onay almamıştı.

Tüzükte kabul edilen maddeler arasından birisi ise adeta şok etkisi yarattı. Buna göre; kulübün para cezası ile birlikte saha kapatma cezası almasına neden olacak üyenin, üyeliği feshedilecek. Eğer başkanlar bundan sonra, bir müsabaka esnasında, maç devam ederken ya da bittiğinde yaptığı açıklama ile kulübe para cezası verilmesine neden olursa, onun da üyeliği feshedilecek. Öte yandan tüzükte Divan Kurulu ile birlikte bu kurula eş değer İstişare Kurulu da oluşturuldu. İBRAHİM Hacıosma noğlu: Dostumsun Eski başkanlardan İbrahim Hacıosmanoğlu döneminde yapılan üyelerin, Ahmet Ağaoğlu döneminde üyeliklerinin iptal edilmesinden sonra Hacıosmanoğlu, Ağaoğlu’na, “Artık dostum değilsin” mesajını atmıştı. Tüzük tadilatı kongresinden sonra bir restorantta karşılaşan Ahmet Ağaoğlu, Hacıosmanoğlu’na “Mesajı attıktan sonra ben sizi aradım ama ulaşamadım” dedi. Hacıosmanoğlu da “Tamam o zaman dostumsun” yanıtını verirken ikiyi ileride büyümesi muhtemel bir olayın da önüne geçmiş oldu.